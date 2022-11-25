"سفينة المشاهير" تبدأ "موسم كروز" السياحي في السعودية

ومن المرتقب فتح الحجوزات على متن السفينة المملوكة لشركة "MSC Cruises" السويسرية، والتي تستضيفها شركة "كروز السعودية" للموسم الثالث على التوالي، في إطار خطط تطوير قطاع السياحة في المملكة.

وتضم السفينة التي تتسع لأكثر من خمسة آلاف راكب، أجنحة فندقة فارهة، ومسابح ومطاعم وصالات للمناسبات ومرافق رياضية.

وشهدت السفينة إقبالا في الموسمين الماضيين رغم قيود جائحة كورونا.

وتنقسم رحلات السفينة إلى قصيرة لمدة ثلاثة ليال فقط، تنطلق من ميناء جدة وتعود إليه، ورحلات طويلة تسمر لمدة سبعة أيام، تنطلق من جدة، للتوقف في ميناء العقبة الأردني، والذهاب إلى مدينة البتراء القديمة، ثم زيارة ميناء سفاجا بمصر لمشاهدة المواقع الأثرية في الأقصر، كما تشمل الرحلة محطات توقف في ميناءين سعوديين آخرين، هما "الوجه" و"ينبع".