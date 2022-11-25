"سفينة المشاهير" تبدأ "موسم كروز" السياحي في السعودية
وصلت سفينة سياحية فارهة، إلى السعودية، لبدء موسم سياحي جديد في المملكة، حيث توفر لركابها رحلات بحرية برفقة نجوم ومشاهير في عالم الفن والرياضة.
وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للموانئ السعودية، عبر تويتر: "في قلب منظومة متكاملة من التجهيزات البحرية والتشغيلية، استقبل ميناء ينبع التجاري، سفينة الكروز MSC Splendida القادمة من ميناء جدة الإسلامي، وذلك خلال زيارتها الافتتاحية لموسم" كروز السعودية السياحي.
ومن المرتقب فتح الحجوزات على متن السفينة المملوكة لشركة "MSC Cruises" السويسرية، والتي تستضيفها شركة "كروز السعودية" للموسم الثالث على التوالي، في إطار خطط تطوير قطاع السياحة في المملكة.
وتضم السفينة التي تتسع لأكثر من خمسة آلاف راكب، أجنحة فندقة فارهة، ومسابح ومطاعم وصالات للمناسبات ومرافق رياضية.
وشهدت السفينة إقبالا في الموسمين الماضيين رغم قيود جائحة كورونا.
وتنقسم رحلات السفينة إلى قصيرة لمدة ثلاثة ليال فقط، تنطلق من ميناء جدة وتعود إليه، ورحلات طويلة تسمر لمدة سبعة أيام، تنطلق من جدة، للتوقف في ميناء العقبة الأردني، والذهاب إلى مدينة البتراء القديمة، ثم زيارة ميناء سفاجا بمصر لمشاهدة المواقع الأثرية في الأقصر، كما تشمل الرحلة محطات توقف في ميناءين سعوديين آخرين، هما "الوجه" و"ينبع".