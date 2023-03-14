منظمة الطيران الإيرانية تبحث تنظيم رحلات جوية إلى السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، جعفر يازرلو، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مراجعة لإمكانية تنظيم رحلات جوية بين إيران والسعودية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المسؤول قوله، إنه "بعد إصدار الترخيص، سيتم إنشاء هذه الرحلات"، مضيفًا أنه "بعد دراسة هذا الموضوع، سيتم إصدار التصاريح اللازمة والرسمية لهذه الرحلات، وسيتم إنشاء الرحلات الجوية بين البلدين".

وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، إن "مراقبة موقع بيع التذاكر التابع لشركة الخطوط السعودية، تشير إلى إمكانية شراء تذكرة لخط الرياض - مشهد".

وكانت السعودية وإيران أعلنتا يوم الجمعة الماضي، عن التوصل إلى اتفاق على عودة العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت قرابة 7 سنوات.