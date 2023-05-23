تشغيل 6 رحلات جوية بين المنامة والدوحة في يونيو

نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، الثلاثاء، عن مصادر قولها إن شركتي طيران الخليج والخطوط الجوية القطرية قررتا تشغيل 3 رحلات يومية بين المنامة والدوحة، في يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقا لمصادر الصحيفة البحرينية، تم وضع جدول الرحلات الجديدة في نظام الحجز الدولي لشركتي طيران الخليج والخطوط الجوية القطرية.

وقالت الصحيفة إن "هذا الإعلان يأتي على ضوء القرار الرسمي الذي أصدرته شؤون الطيران المدني في البحرين مؤخراً وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين، وعليه ستقوم طيران الخليج بتسيير ثلاث رحلات يومية من مطار البحرين الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، مع التطلع لزيادة الرحلات في القريب العاجل".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران الخليج استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وفي هذا السياق، كان وزير بحريني كشف، الثلاثاء، عن وجود بوادر إيجابية لاستئناف الرحلات الجوية بين المنامة وطهران.

وفي مداخلة له أثناء جلسة لمجلس النواب البحريني، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في توضيح بشأن استئناف الرحلات إلى طهران: "إن شاء الله ترجع" كما حدث مع المملكة العربية السعودية، وفقا لما نشرته صحيفة "البلاد" المحلية.

وأضاف الوزير البحريني أن بلاده ترحب بعلاقات دائمة وسليمة مع جميع الدول، ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأكد أن البحرين لن تتخذ مواقف سلبية من الدول الصديقة والشقيقة على حد سواء، مستشهدا بالمستجدات الأخيرة المتعلقة بعودة التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وعودة الرحلات بين المنامة والدوحة.

وأشار البوعينين إلى أن البحرين تعد جهة مرغوبة لكثير من شركات الطيران العالمية.