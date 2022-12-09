بينها تنزانيا وغواتيمالا.. وجهات سياحية حققت شهرة في 2022

كان عام 2022 بداية انفراجة حقيقية في عودة السياحة مرة أخرى بعد عامين من الإغلاق؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

ورفع العديد من الدول القيود في بداية العام، وتمكن المسافرون من السفر حول العالم، ومع ذلك كانت بعض الوجهات أكثر شهرة من غيرها.

وفيما يلي قائمة بأفضل الوجهات التي جذبت الزوار وحققت شهرة كبيرة في عام 2022:



أنتيغوا

حققت الشوارع الملونة في مدينة أنتيغوا الواقعة في غواتيمالا بأمريكا الوسطى شهرة واسعة عبر "إنستغرام" من قبل المؤثرين ومدوني السفر.

وكشف المعهد الغواتيمالي للسياحة أن أنتيغوا كانت الوجهة الأكثر شعبية في غواتيمالا في عام 2022، حيث استقبلت أكثر من 500 ألف زائر باعتبارها منطقة جذب سياحية ونقطة أساسية لرؤية أماكن ساحرة مثل بحيرة اتيتلان وبركان أكاتينانغو وغيرها.