بينها تنزانيا وغواتيمالا.. وجهات سياحية حققت شهرة في 2022
كان عام 2022 بداية انفراجة حقيقية في عودة السياحة مرة أخرى بعد عامين من الإغلاق؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.
ورفع العديد من الدول القيود في بداية العام، وتمكن المسافرون من السفر حول العالم، ومع ذلك كانت بعض الوجهات أكثر شهرة من غيرها.
وفيما يلي قائمة بأفضل الوجهات التي جذبت الزوار وحققت شهرة كبيرة في عام 2022:
أنتيغوا
حققت الشوارع الملونة في مدينة أنتيغوا الواقعة في غواتيمالا بأمريكا الوسطى شهرة واسعة عبر "إنستغرام" من قبل المؤثرين ومدوني السفر.
وكشف المعهد الغواتيمالي للسياحة أن أنتيغوا كانت الوجهة الأكثر شعبية في غواتيمالا في عام 2022، حيث استقبلت أكثر من 500 ألف زائر باعتبارها منطقة جذب سياحية ونقطة أساسية لرؤية أماكن ساحرة مثل بحيرة اتيتلان وبركان أكاتينانغو وغيرها.
بونتا كانا
تعد جمهورية الدومينيكان الجزيرة الأكثر زيارة في منطقة البحر الكاريبي؛ بسبب شواطئها البكر والمنتجعات المذهلة والأطباق اللذيذة.
وتعد مدينة بونتا كانا واحدة من الوجهات التي احتلت مكانة متميزة هذا العام، حيث شهدت هذه المدينة زيادة في السياحة في عام 2022.
وفي أبريل/ نيسان حطمت الأرقام القياسية أكثر من أي وقت مضى في تاريخها، وربما يرجع ذلك لأنها واحدة من الدول القليلة التي لم تتطلب أي اختبار أو لقاح كشرط للزيارة.
تنزانيا
بسبب موقفها السهل أيضًا مع قيود فيروس كورونا، حققت تنزانيا الواقعة في شرق إفريقيا طفرة سياحية، وجذبت الزوار وحظيت بشعبية كبيرة هذا العام.
لا فورتونا
حققت كوستاريكا مكانا مميزا في 2022 باعتبارها واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في الأمريكيتين، وفي يناير/ كانون الثاني وسط انتشار متغير "أوميكرون"، لم تطلب كوستاريكا أي متطلبات اختبار أو لقاح للسفر إليها.
وكان هناك العديد من الأسباب لزيارة لا فورتونا من الشلالات إلى الحياة البرية إلى العديد من الينابيع الساخنة في المدينة والتي جعلتها ذات شعبية بين السياح.
إسطنبول
تعد إسطنبول المدينة الأكثر زيارة في تركيا؛ بسبب امتلاكها الكثير لتقدمه، ولكونها وجهة حيوية جذبت المسافرين؛ بسبب تخفيف بروتوكولات السفر، خاصة خلال الأشهر الأولى من هذا العام.
تولوم
تحظى المكسيك بشعبية كبيرة بين المسافرين بفضل موقعها الجغرافي المميز، وحققت مدينة تولوم ازدهارا سياحيا كبيرا خلال العام، باعتبارها المكان الأكثر شعبية في المكسيك، كما أنها تحتوي على الكثير من الأماكن الرائعة وتقع بالقرب من عجائب العالم.
بوجليا
تعد إيطاليا واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، وتعتبر المدن مثل روما وفلورنسا والبندقية على رأس القائمة، كما شهدت بوجليا عددا كبيرا من السياح.
وبوجليا وجهة سياحية شهيرة في إيطاليا ويمكن الاستمتاع بزيارة مدينة بولينيانو آ ماري أو استكشاف أطلال ليتشي التاريخية.