الخطوط السعودية تكشف تفاصيل استهداف طائرتها في مطار الخرطوم

كشفت الخطوط الجوية السعودية، تفاصيل تعرض طائرة تابعة لها للاستهداف في مطار الخرطوم الدولي، إثر الأحداث الجارية هناك مؤخراً.

وقالت الخطوط السعودية في بيان لها إنه "إثر الأحداث الأمنية في جمهورية السودان، تعرضت طائرة الخطوط السعودية لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة sv458 وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم، حيث لحقت بها أضرار".

وأضاف البيان: "يتابع مركز تنسيق الطوارئ بالخطوط السعودية مع الملاحين وموظفي الخطوط السعودية بالمطار وسفارة المملكة بجمهورية السودان والجهات الرسمية الأخرى كافة المستجدات بهذا الشأن".

وأكد البيان أنه "تم التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة بالسودان، فيما تم إعادة الطائرات التي كانت في الجو وتعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظاً على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات.