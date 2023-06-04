بألوان جذابة.. طيران الرياض تكشف عن الهوية البصرية لأسطولها
كشفت شركة طيران الرياض يوم الأحد رسميًا عن الهوية البصرية للفئة الأولى من أسطول الطائرات التابع لها، من نوع بوينغ 9-787.
وقالت الشركة إن الهوية البصرية للطائرات التابعة لها تتميز بهوية حديثة وفريدة تجمع بين التقنية والفخامة، ويعكس لون زهور الخزامى المنتشرة في صحاري السعودية، ليكون مزيجًا مثاليًا من التقنيات الرقمية والأناقة العصرية.
ووعدت الشركة بإعادة صياغة كل ما هو متعارف عليه من تجربة السفر، بأحدث التقنيات وأعلى معايير كرم الضيافة الأصيلة، عبر رحلات ستقدم ناقلا جويا بمقاييس عالمية، تطير لأكثر من 100 وجهة حول العالم، بحلول عام 2030.
وشركة طيران الرياض هي ناقل جوي وطني سعودي، تأسست في 12 مارس 2023، وتتخذ من العاصمة الرياض مركزا رئيسا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقا لرحلاتها، وتسعى لامتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميا، المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الشركة، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزا لموقع المملكة الإستراتيجي الهام، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف شركة "طيران الرياض" لإطلاق رحلات تصل إلى أكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، ووعدت بأنها ستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.