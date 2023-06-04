بألوان جذابة.. طيران الرياض تكشف عن الهوية البصرية لأسطولها

ووعدت الشركة بإعادة صياغة كل ما هو متعارف عليه من تجربة السفر، بأحدث التقنيات وأعلى معايير كرم الضيافة الأصيلة، عبر رحلات ستقدم ناقلا جويا بمقاييس عالمية، تطير لأكثر من 100 وجهة حول العالم، بحلول عام 2030.

وشركة طيران الرياض هي ناقل جوي وطني سعودي، تأسست في 12 مارس 2023، وتتخذ من العاصمة الرياض مركزا رئيسا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقا لرحلاتها، وتسعى لامتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميا، المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

وأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الشركة، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزا لموقع المملكة الإستراتيجي الهام، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.