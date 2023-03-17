بتكلفة 580 مليون دولار.. خطة مغربية لتطوير قطاع السياحة

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة تعتزم إنفاق المزيد من الأموال على التسويق، وتطوير أنواع أخرى من مناطق الجذب للسائحين، ورفع مستوى الفنادق وبناء أخرى جديدة، وتدريب المزيد من الأشخاص على العمل في هذا القطاع.

ويهدف المغرب إلى جذب 17.5 مليون سائح بحلول العام 2026 ارتفاعًا من 11 مليونًا العام الماضي، وفي عام 2019، استقبل المغرب 13 مليون زائر.