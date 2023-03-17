بتكلفة 580 مليون دولار.. خطة مغربية لتطوير قطاع السياحة
صرحت الحكومة المغربية اليوم الجمعة، بأنها تعتزم إنفاق 6.1 مليار درهم (580 مليون دولار) حتى عام 2026 لتطوير قطاع السياحة من أجل جذب مزيد من الزوار وجلب عملة صعبة.
يهدف المغرب إلى جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 ارتفاعا من 11 مليونا العام الماضي
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة تعتزم إنفاق المزيد من الأموال على التسويق، وتطوير أنواع أخرى من مناطق الجذب للسائحين، ورفع مستوى الفنادق وبناء أخرى جديدة، وتدريب المزيد من الأشخاص على العمل في هذا القطاع.
ويهدف المغرب إلى جذب 17.5 مليون سائح بحلول العام 2026 ارتفاعًا من 11 مليونًا العام الماضي، وفي عام 2019، استقبل المغرب 13 مليون زائر.
زادت الإيرادات من السياحة العام الماضي بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 91 مليار درهم وتتجاوز مستويات 2019
وقالت الحكومة، إن الخطة ستساعد في خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وزادت الإيرادات من السياحة العام الماضي بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 91 مليار درهم وتتجاوز مستويات 2019.