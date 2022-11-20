تعرف على أرخص الفنادق في العالم (صور)
غالبًا ما يكون المكان الذي يمكث فيه الزوار والسائحون على القدر ذاته من الأهمية مثل اختيار الوجهة المناسبة، ويتضمن الأمر قدرًا كبيرًا من البحث، إذ يبحث الكثيرون عن أماكن إقامة أكثر ملاءَمة للميزانية.
ورصد موقع "ذا ترافيل" قائمة بأرخص الفنادق في العالم التي يمكن التوجه إليها من قبل أصحاب الميزانية المحدودة:
فندق Terra Khaya
يقع فندق Terra Khaya في إيست كيب، جنوب أفريقيا، ويوفر للزوار الهدوء والراحة والخصوصية، كما إنه محاط بالعديد من الأماكن الخارجية الرائعة، ويعد الفندق خيارًا جيدًا للمسافرين الباحثين عن تجربة صديقة للبيئة وأصحاب الميزانية المحدودة أيضًا، حيث تكلف الإقامة في الفندق أقل من 20 دولارًا في الليلة مع وجبة إفطار مجانية.
فندق بوتيك هوست
يقع فندق Boutique Hostel Forum في مدينة زادار في كرواتيا، وبجوار العديد من المعالم التاريخية وبعض المباني الحكومية، وتم بناؤه في عام 1964 ويتميز بهندسة معمارية فريدة تجعله يبدو وكأنه منزل شخصي أكثر من كونه فندقًا.
يحتوي الفندق على مميزات الفنادق من فئة الخمس نجوم، بما في ذلك خدمة الواي فاي المجانية، ولكن بسعر قليل، إذ تبلغ تكلفة الإقامة في الليلة نحو 28 دولارًا فقط.
فندق كافيلاند هوستل
يقع فندق Caveland Hostel في جزيرة سانتوريني في اليونان، وتم تصميم الفندق على غرار الكهوف ويتميز الفندق أيضًا بخيارات إقامة أكثر جاذبية وهو أحد المباني الأولى التي ترحب بالزوار عند دخول المدينة.
يتميز Caveland Hostel بألوان مميزة ونابضة بالحياة، وتتكلف الإقامة في الفندق ما يزيد قليلًا على 20 دولارًا في الليلة.
فندق YHA Lake Tekapo
يستحق فندق YHA Lake Tekapo Hostel في نيوزيلندا الزيارة بالتأكيد وهو من الأماكن الساحرة التي تجذب الزوار بسبب البحيرات ومناظر الجبال، ويحتوي على نوافذ كبيرة تواجه البحيرة.
لذلك يمكن للمسافرين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المذهلة من غرفهم، كما إن مناطق الجلوس الخارجية تعرض هذا المشهد الخلاب وتعطي فرصة لمشاهدة شروق الشمس، وتبلغ تكلفة الإقامة في الليلة 27 دولارًا فقط.
فندق ذا لينك
من الصعب العثور على فندق رخيص وبأسعار معقولة في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن فندق ذا لينك يناسب المسافرين ذوي الميزانية المحدودة.
ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الامتيازات الفندقية الرائعة بسعر يبدأ من 35 دولارًا فقط في الليلة.
فندق Native Village Inn
يقع فندق Native Village Inn في الفلبين، ويوفر إطلالة مذهلة على الحديقة، ويمكن للضيوف في مكان الإقامة الاستمتاع برياضة المشي لمسافات طويلة في مكان قريب أو الاستفادة القصوى من الحديقة، وتعد الإقامة في The Native Village Inn ليست باهظة الثمن، حيث تبلغ ما يقرب من 36 دولارًا في الليلة.
فندق Lazy Beach
عند التفكير في الإجازات الاستوائية والجزر الخاصة، فإن أول شيء يؤخذ في الاعتبار هو التكلفة، ولكن بالنسبة لفندق Lazy Beach ،الذي يطل على جزيرة كوه رونغ سانلويم في كمبوديا، فهو الخيار المثالي للباحثين عن الاستمتاع.
يُعرف شاطئ هذه الجزيرة باسم Lazy Beach بسبب هدوئه، ويمكن للزوار الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجربة الجزيرة الكاملة استئجار كوخ خاص على الشاطئ مباشرة، وتكلف الإقامة في الفندق 45 دولارًا لليلة الواحدة.