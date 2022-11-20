تعرف على أرخص الفنادق في العالم (صور)

غالبًا ما يكون المكان الذي يمكث فيه الزوار والسائحون على القدر ذاته من الأهمية مثل اختيار الوجهة المناسبة، ويتضمن الأمر قدرًا كبيرًا من البحث، إذ يبحث الكثيرون عن أماكن إقامة أكثر ملاءَمة للميزانية.

ورصد موقع "ذا ترافيل" قائمة بأرخص الفنادق في العالم التي يمكن التوجه إليها من قبل أصحاب الميزانية المحدودة:

فندق Terra Khaya

يقع فندق Terra Khaya في إيست كيب، جنوب أفريقيا، ويوفر للزوار الهدوء والراحة والخصوصية، كما إنه محاط بالعديد من الأماكن الخارجية الرائعة، ويعد الفندق خيارًا جيدًا للمسافرين الباحثين عن تجربة صديقة للبيئة وأصحاب الميزانية المحدودة أيضًا، حيث تكلف الإقامة في الفندق أقل من 20 دولارًا في الليلة مع وجبة إفطار مجانية.