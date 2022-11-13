أبرزها كان.. 5 مدن فرنسية فاخرة للزيارة (صور)

تزخر فرنسا بمجموعة من المدن الفاخرة، المليئة بالمناظر الجميلة التي تجعل الزوار يستمتعون بتجربة سفر لا تنسى.

وبالنسبة للذين يتطلعون إلى زيارة فرنسا، هناك خمسة أماكن رصدتها مجلة "لوكسوري ترافيل" الأسترالية والتي يفضل زيارتها عند دخولك البلاد، وهي:

كان

لن تكتمل أي زيارة لفرنسا دون رحلة إلى مدينة كان التي تطل على البحر الأبيض المتوسط وتقع في الجنوب بالقرب من مدينة نيس، والتي تشتهر بسكانها من الأثرياء والمشاهير مع وجود الفنادق والمطاعم الفاخرة، بالإضافة إلى استضافة العديد من المؤتمرات الشهيرة والأحداث المهمة، مثل: مهرجان كان السينمائي الذي يعقد خلال شهر مايو/ أيار من كل عام.