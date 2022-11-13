أبرزها كان.. 5 مدن فرنسية فاخرة للزيارة (صور)
تزخر فرنسا بمجموعة من المدن الفاخرة، المليئة بالمناظر الجميلة التي تجعل الزوار يستمتعون بتجربة سفر لا تنسى.
وبالنسبة للذين يتطلعون إلى زيارة فرنسا، هناك خمسة أماكن رصدتها مجلة "لوكسوري ترافيل" الأسترالية والتي يفضل زيارتها عند دخولك البلاد، وهي:
كان
لن تكتمل أي زيارة لفرنسا دون رحلة إلى مدينة كان التي تطل على البحر الأبيض المتوسط وتقع في الجنوب بالقرب من مدينة نيس، والتي تشتهر بسكانها من الأثرياء والمشاهير مع وجود الفنادق والمطاعم الفاخرة، بالإضافة إلى استضافة العديد من المؤتمرات الشهيرة والأحداث المهمة، مثل: مهرجان كان السينمائي الذي يعقد خلال شهر مايو/ أيار من كل عام.
كراس
تنتمي مدينة كراس أو غراس لإقليم الألب بمنطقة بروفنس ألب كوت دازور، وتعتبر العاصمة العالمية لصناعة العطور، وازدهرت صناعات، مثل: دباغة الجلود، والعطور في المدينة في القرن السابع عشر، وتعد المدينة موطنًا لما يقرب من 30 صانعًا للعطور، لذا فإن التجوال في شوارع كراس يجذب انتباه أي متخصص في صناعة العطور.
شاموني
استضافت مدينة شاموني ،التي تقع في شرق فرنسا على سفح الجبل الأبيض، أول أولمبياد شتوي في عام 1924، كما تشتهر المدينة بكونها واحدًا من أقدم منتجعات التزلج على الجليد في فرنسا.
وتعتبر شاموني مركزًا لممارسة أنشطة التزلج والمشي لمسافات طويلة وحتى ركوب الرمث في الماء، وعرفت شاموني كوجهة سياحية مع خيارات إقامة مذهلة، مثل: شاليه أمازون كريك، وليز ريفز دي أرجينتيير، وفندق مونت بلانك، وتتميز هذه الفنادق بمزيج أنيق من التصميم التقليدي والهندسة المعمارية التي تعود إلى الماضي.
إيفوار
مدينة إيفوار صغيرة وهي من القرون الوسطى، وواحدة من أجمل المدن في فرنسا، وكانت في الأصل قرية صيد؛ نظرًا لقربها من بحيرة جنيف.
وتشتهر المدينة بمبانيها التي تعود للقرون الوسطى وعروض الأزهار في الصيف، ويجب عدم تفويت زيارة حديقة نباتات Garden of Five Senses والتي تبهر الزوار بآلاف الزهور والفواكه والمتاهات الموجودة فيها.
مدينة Saint-Guilhem-le-Désert
تعتبر مدينة St-Guilhelm-le-Desert ،التي تقع في لانغدوك روسيون في جنوب فرنسا، من الأماكن الساحرة أيضًا.
غالبًا ما تعتبر Saint Guilhelm le Desert بأنها واحدة من أجمل القرى في فرنسا، ومع ذلك، يختلف جمال المدينة عن المدن الأخرى في هذه القائمة، حيث تتميز بالبساطة، ويمكن التنزه في دير جيلون أو المشي عبر أرصفة هذه المدينة والتي تنقل أي شخص إلى أوائل القرن الثامن الميلادي، بسبب أن القرية حافظت على الكثير من سماتِها التاريخية.