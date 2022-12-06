توقعات بعودة شركات الطيران للربحية عام 2023

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الطيران سيعود للربحية العام المقبل للمرة الأولى منذ 2019، مع استمرار تعافي حركة النقل الجوي، بعد نحو عامين من القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وخسرت شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات بين عامي 2020 و2021؛ بسبب الجائحة، إلا أن السفر الجوي يشهد تعافيا بعض الشيء جعل بعض المطارات تجد صعوبة في مواكبته.

ويتوقع الاتحاد أن يحقق القطاع أرباحا صافية 4.7 مليار دولار في العام المقبل، مع توقعات بتسجيل أكثر من أربعة مليارات مسافر.

وسبق أن اكتفى بالقول في تقديرات سابقة إن تسجيل أرباح في 2023 هو "أمر يمكن تحقيقه".