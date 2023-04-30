تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات فلاي وان أرمينيا

نقلت وكالة أرمن برس للأنباء عن رئيس مجلس إدارة شركة فلاي وان أرمينيا قوله إن تركيا أغلقت مجالها الجوي يوم السبت أمام طائرات شركة الطيران منخفض التكلفة دون سابق إنذار.

وقال آرام أنانيان رئيس مجلس إدارة الشركة الأرمينية "لأسباب غير مفهومة بالنسبة لنا ودون أي مبرر واضح، ألغت سلطات الطيران التركية تصريحا كانت قد منحته لشركة فلاي وان أرمينيا لتسيير رحلات إلى أوروبا عبر المجال الجوي التركي.

"نفذت سلطات الطيران التركية الإلغاء دون إخطار مسبق مما تسبب في وضع غير مريح لشركتنا وركابنا".