بسبب "خروقات".. العراق يلغي عقد الشركة الكندية المكلفة بحماية مطار بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، إلغاء العقد المبرم مع الشركة الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي، بعد مطالبات من جانب برلمانيين إثر وقوع "خروقات" لبنود العقد.

وذكرت السلطة في بيان لها أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صادق على فسخ العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel) الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي".

وأضافت "جاء ذلك نتيجة لكثرة المناشدات من أعضاء مجلس النواب، وبعض الملاحظات السلبية من بضع جهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي ".