تعرَّف على متوسط تكلفة قضاء إجازة شتوية في أشهر الوجهات السياحية

تعرَّف على متوسط تكلفة قضاء إجازة شتوية في أشهر الوجهات السياحية
كشفت شركة "Squaremoth" المتخصصة في السفر عن متوسط تكلفة قضاء إجازة شتوية رائعة في بعض الوجهات الأكثر شعبية في العالم.
وحددت الشركة متوسط ما سيدفعه السياح في تلك الوجهات إلى جانب المدة المميزة لقضاء الرحلة، والتي جاءت على النحو التالي:
الولايات المتحدة
تعد الولايات المتحدة وجهة السفر الشتوية الأكثر شعبية، ويمكن الاستمتاع بطرق مختلفة خلال هذا الفصل مثل التزلج على أفضل المنحدرات في البلاد، وزيارة الوجهات ذات الطقس الدافئ مثل هاواي.
ويبلغ متوسط تكلفة الرحلة إلى الولايات المتحدة في 8 أيام حوالي 5164 دولارًا أمريكيًا، بما يعادل 645 دولارًا في اليوم.
المكسيك
تعد المكسيك من أكثر الوجهات الشعبية خلفًا للولايات المتحدة، كما تعد وجهة ممتازة لقضاء الإجازات الشتوية للراغبين بتجنب درجات الحرارة المرتفعة والاستمتاع بالشمس والشواطئ.
جزر البهاما
تزخر جزر البهاما بمجموعة من أروع الشواطئ في العالم، كما تعد ملاذًا استوائيًا رائعًا، وهي من أشهر الوجهات الشتوية وأكثرها جذبًا للسياح بسبب الرحلات الجوية المتكررة وقربها من الولايات المتحدة.
ألمانيا
تعد ألمانيا أيضًا وجهة شتوية شهيرة؛ بسبب امتلائها بالعديد من أسواق عيد الميلاد الرائعة والتي تعد أفضل الأسواق في أوروبا، بالإضافة لذلك، فهي موطن للعديد من القلاع المذهلة والمدن الخلابة.
يبلغ متوسط تكلفة الرحلة إلى ألمانيا لمدة 12 يومًا حوالي 5297 دولارًا بمعدل 441 دولارًا في اليوم.
كوستاريكا
تشتهر كوستاريكا بالشواطئ الجميلة، والحياة البرية المتنوعة، والغابات، والبراكين، وأنشطة المغامرات وهي وجهة شتوية شهيرة.
بالإضافة لذلك، فهي أكثر الدول أمانًا في أمريكا اللاتينية، ولكنها يمكن أن تكون باهظة الثمن، على عكس الوجهات ذات الأسعار المعقولة في المنطقة، مثل نيكاراغوا أو غواتيمالا.
جمهورية الدومينيكان
باعتبارها وجهة كاريبية معروفة بشواطئها ومنتجعاتها الرائعة، تتزايد شعبية جمهورية الدومينيكان بين السياح يومًا بعد يوم، ويمكن الاستمتاع بمشاهدة الأماكن الآثرية القديمة وتجربة مغامرات السياحة البيئية وغيرذلك.
ويبلغ متوسط تكلفة الرحلة لمدة 8 أيام حوالي 4632 دولارًا بمتوسط 579 دولارًا في اليوم.
فرنسا
تعد فرنسا وجهة أوروبية رائعة مناسبة للزيارة خلال فصل الشتاء، ويمكن الاستمتاع فيها بسحر وأضواء باريس وأسواق عيد الميلاد في ستراسبورغ، كما أنها تتميز بأن أسعارها رخيصة في أشهر الشتاء غير الموسمية في الفترة من يناير إلى مارس.
ويبلغ متوسط تكلفة رحلة 13 يومًا إلى فرنسا حوالي 5492 دولارًا بمعدل 422 دولارًا في اليوم.