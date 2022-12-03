تعرَّف على متوسط تكلفة قضاء إجازة شتوية في أشهر الوجهات السياحية

فرنسا

تعد فرنسا وجهة أوروبية رائعة مناسبة للزيارة خلال فصل الشتاء، ويمكن الاستمتاع فيها بسحر وأضواء باريس وأسواق عيد الميلاد في ستراسبورغ، كما أنها تتميز بأن أسعارها رخيصة في أشهر الشتاء غير الموسمية في الفترة من يناير إلى مارس.



ويبلغ متوسط تكلفة رحلة 13 يومًا إلى فرنسا حوالي 5492 دولارًا بمعدل 422 دولارًا في اليوم.