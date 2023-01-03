تقييم ألماني: "الاتحاد" و"طيران الإمارات" الأكثر أمانا في 2022
أظهر تحليل أجراه مركز تقييم حوادث الطيران في هامبورغ "JACDEC" أن شركتي "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" الإماراتيتين كانتا الأكثر أمانا، ومنخفضة المخاطر للغاية مجددا في عام 2022.
وأوضح التحليل، الذي نشرته دورية "إيرو إنترناشونال" المتخصصة، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في خفض تقييم شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" بشكل كبير لتتراجع إلى المركز الخامس والعشرين.
وعزا التحليل، الذي نشر فقرات منه موقع "دويتشه فيله" الألماني، تراجع أداء الشركة الروسية إلى انقطاع توريد قطع غيار الطائرات إلى روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية.
وشمل التحليل الذي يركز على تقييم تصنيف السلامة العالمي 25 من كبريات شركات الطيران في العالم.
واعتبر تحطم طائرة بوينغ من طراز "800-737" التابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية في 21 آذار/مارس الماضي أخطر حادث خلال عام 2022، حيث توفي كل من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 132 شخصا.
وسجل مركز تقييم حوادث الطيران الألماني 19 حادث طيران مميتا، إجمالا، على مستوى العالم، والتي أودت بحياة 233 شخصا، بزيادة قدرها 60 حالة وفاة مقارنة بعام 2021، عندما كان هناك عدد أقل بكثير من الرحلات الجوية بسبب تدابير الإغلاق التي فرضها وباء كورونا.
ووفقا لـ"دويتشه فيله" يعتمد مؤشر مخاطر مركز هامبورغ على تاريخ حوادث كل شركة طيران على مدار الثلاثين عاما الماضية، والبيئة الخاصة للبلد الذي تعمل فيه، وعوامل الخطر الخاصة بشركات الطيران.
ومن الناحية النظرية يمكن تحقيق قيمة مؤشر تبلغ 100 نقطة، ولكن حتى أفضل الشركات تخفق في الوصول إلى هذه القيمة.
ويأخذ التقييم أيضا في الاعتبار الكيلومترات التي تقطعها طائرات كل شركة، فكلما زاد عدد الكيلومترات التي تقطعها شركة الطيران دون وقوع حوادث، انخفضت المخاطر وبالتالي كانت أكثر أمانا في هذا الترتيب.
وبلغ متوسط عدد الوفيات السنوية الناجمة عن حوادث الطيران خلال السنوات العشر الماضية 372 حالة وفاة.