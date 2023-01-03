تقييم ألماني: "الاتحاد" و"طيران الإمارات" الأكثر أمانا في 2022

أظهر تحليل أجراه مركز تقييم حوادث الطيران في هامبورغ "JACDEC" أن شركتي "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" الإماراتيتين كانتا الأكثر أمانا، ومنخفضة المخاطر للغاية مجددا في عام 2022.

وأوضح التحليل، الذي نشرته دورية "إيرو إنترناشونال" المتخصصة، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في خفض تقييم شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" بشكل كبير لتتراجع إلى المركز الخامس والعشرين.

وعزا التحليل، الذي نشر فقرات منه موقع "دويتشه فيله" الألماني، تراجع أداء الشركة الروسية إلى انقطاع توريد قطع غيار الطائرات إلى روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية.

وشمل التحليل الذي يركز على تقييم تصنيف السلامة العالمي 25 من كبريات شركات الطيران في العالم.