أقوى 10 جوازات سفر بالعالم في 2023 بحسب مؤشر "هينلي"
أعلن مؤشر "هينلي" لجوازات السفر عن أقوى 10 جوازات سفر في العالم لعام 2023.
وهذا المؤشر هو تصنيف عالمي مختص بتصنيف دول العالم وفقا لجوازات السفر الأقوى التي تمنح لمواطنيها حرية التنقل في مختلف أنحاء العالم بدون تأشيرة.
ويعتبر المؤشر تصنيفًا سنويا لجوازات السفر، استنادا إلى عدد الدول التي يمكن لحاملها زيارتها بدون تأشيرة، كما يعتمد في تصنيفاته على بيانات من "اتحاد النقل الجوي الدولي" (IATA).
وفيما يلي نستعرض حسب المراكز قائمة أقوى 10 جوازات سفر في العالم لعام 2023، والتي تسمح بزيارة أبرز الوجهات وأكبر عدد ممكن من البلدان دون الحاجة لتأشيرة:
اليابان
يحتل جواز السفر الياباني المركز الأول في قائمة أقوى جوازات سفر في العالم في 2023، إذ يسمح جواز السفر الياباني لحامله بزيارة 193 دولة دون الحاجة لتأشيرة.
كوريا الجنوبية وسنغافورة
تأتي كوريا الجنوبية وسنغافورة في المركز الثاني بين أقوى جوازات سفر لعام 2023، إذ يمكّن جواز السفر الخاص بهما من زيارة 192 بلدًا بحرية.
ألمانيا وإسبانيا
قيّم مؤشر "هينلي" كلا من جواز السفر الألماني والإسباني كأقوى ثالث جواز سفر في العالم، إذ يمكن لحامل أي منهما السفر لـ 190 بلدًا دون تأشيرة.
لوكسمبورغ وإيطاليا وفنلندا
يمكن لحامل جواز السفر من لوكسمبورغ أو إيطاليا أو فنلندا زيارة 189 بلدًا دون الحاجة لتأشيرة.
النمسا والدنمارك وهولندا والسويد
تسمح جوازات السفر النمساوية والدنماركية والهولندية والسويدية أيضا بزيارة 188 بلدًا.
فرنسا وأيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة
حصلت كل من فرنسا وأيرلندا بجانب البرتغال والمملكة المتحدة على تقييم أقوى سادس جوازات سفر في العالم لعام 2023، إذ تسمح بزيارة 187 بلدًا بحرية.
بلجيكا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وأمريكا والتشيك
يمكن لأي شخص زيارة 186 بلدًا دون تأشيرة خلال 2023 إذا كان حاملاً لجواز سفر من بلجيكا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية أو جمهورية التشيك.
أستراليا وكندا واليونان ومالطا
تتيح جوازات السفر الأسترالية والكندية واليونانية أو من جمهورية مالطا الفرصة لحاملها للاستمتاع بزيارة 185 بلدا بحرية.
بولندا والمجر
بإمكانية زيارة 184 بلدًا دون تأشيرة، يأتي جواز السفر البولندي والمجري في المركز التاسع لأقوى جوازات السفر في العالم في 2023.
سلوفاكيا وليتوانيا
حصل جواز السفر في سلوفاكيا وليتوانيا على المركز العاشر كأقوى جواز سفر في العالم، إذ يسمح لحامله بزيارة 182 بلدا دون تأشيرة.
الدول العربية
تأتي الإمارات في المركز الأول على المستوى العربي، بينما تأتي في المركز الـ 16 عالميا بجانب قبرص، إذ يسمح جواز السفر لكل منهما بزيارة 178 بلدا دون تأشيرة.
كما تأتي كل من قطر والكويت في المركز 56 و57 على التوالي، والبحرين في المركز 61 وكل من سلطنة عُمان والسعودية في المركز 63، وتونس في المركز 73 والمغرب في المركز 78.
وإضافة إلى ذلك، حصلت مصر والأردن على المركز 89، بينما جاءت إيران وجنوب السودان في نفس المركز 97، تلتهما السودان في المركز 98 ولبنان في المركز 99، وليبيا في المركز 100.
وجاءت كل من اليمن وباكستان وسوريا والعراق في المراكز الـ 4 الأخيرة، تليها أفغانستان متذيلة القائمة في المركز 108 والأخير.