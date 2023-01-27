أقوى 10 جوازات سفر بالعالم في 2023 بحسب مؤشر "هينلي"

اليابان

يحتل جواز السفر الياباني المركز الأول في قائمة أقوى جوازات سفر في العالم في 2023، إذ يسمح جواز السفر الياباني لحامله بزيارة 193 دولة دون الحاجة لتأشيرة.

كوريا الجنوبية وسنغافورة

تأتي كوريا الجنوبية وسنغافورة في المركز الثاني بين أقوى جوازات سفر لعام 2023، إذ يمكّن جواز السفر الخاص بهما من زيارة 192 بلدًا بحرية.

ألمانيا وإسبانيا

قيّم مؤشر "هينلي" كلا من جواز السفر الألماني والإسباني كأقوى ثالث جواز سفر في العالم، إذ يمكن لحامل أي منهما السفر لـ 190 بلدًا دون تأشيرة.

لوكسمبورغ وإيطاليا وفنلندا

يمكن لحامل جواز السفر من لوكسمبورغ أو إيطاليا أو فنلندا زيارة 189 بلدًا دون الحاجة لتأشيرة.

النمسا والدنمارك وهولندا والسويد

تسمح جوازات السفر النمساوية والدنماركية والهولندية والسويدية أيضا بزيارة 188 بلدًا.

فرنسا وأيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة

حصلت كل من فرنسا وأيرلندا بجانب البرتغال والمملكة المتحدة على تقييم أقوى سادس جوازات سفر في العالم لعام 2023، إذ تسمح بزيارة 187 بلدًا بحرية.