بينها لشبونة.. 5 مناطق ثقافية ينبغي زيارتها في 2023
أصبحت النقاط الساخنة الثقافية ذات أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، ومنذ جائحة فيروس كورونا، تغيرت فكرة الإجازات نوعًا ما وبات المزيد من الأشخاص يبحثون عن وجهات ذات ثقافات أصيلة.
ويعتبر استكشاف الثقافات المختلفة طريقة ممتازة للتثقيف، ومعرفة الاختلافات، وأصبح الكثير من المسافرين على دراية بهذه الأفكار ويتجهون بالفعل لهذه النقاط الثقافية الساخنة.
ونشرت شركة السفر العالمية الأمريكية "إكسبيديا"، قائمة بأفضل المناطق الثقافية التي يجب زيارتها خلال 2023، وهي:
أدنبرة
تمتاز إدنبرة في اسكتلندا بمزيج من الفن والثقافة الذي يختلف عن بقية المملكة المتحدة، وتستعد أدنبرة في عام 2023 لاستضافة مهرجان أدنبرة للفنون والإعلام، والذي يضم عروض المسرح والشارع والأوبرا والحفلات الغنائية وغيرها.
لشبونة
بدأت مدينة لشبونة الحضرية في اجتذاب المزيد من الاهتمام بعد جائحة" كورونا"، ويمكن زيارة سوق "تايم أوت" وتناول الأطباق الشهية، وفي حال الرغبة في رؤية المدينة، يمكن التجول بواسطة توك توك وهي طريقة لطيفة لاستكشاف مقاطعة إستريمادورا التاريخية.
طوكيو
تعتبر طوكيو من الأماكن الثقافية الجديرة بالاهتمام، ويمكن زيارة حي شيموكيتازاوا الصاخب، وهو حي ثقافي وعصري تنتشر فيه الأزقة الضيقة المليئة بالجداريات الملونة ومتاجر الملابس الأنيقة ذات الطابع القديم وأسطوانات التسجيلات الصوتية القديمة.
ولمزيد من المغامرة، يمكن القيام بجولة بواسطة سكك حديد شرق اليابان من خلال قطارات النوم الفاخرة في اليابان والتوقف في مناطق مثل توهوكو، حيث يمكن التقاط بعض من أفضل المناظر الطبيعية في البلاد.
دبلن
أصبحت دبلن وجهة مفضلة لكثير من المسافرين، لأنها ميسورة التكلفة ومليئة بأفضل الحانات والأماكن المثالية لمشاهدة مباراة كرة القدم، كما تتمتع الفنادق بوسائل الراحة الحديثة وإمكانية الوصول إلى الأحداث الرئيسية في المدينة.
نيويورك
تقدم مدينة نيويورك تجربة ثقافية ممتازة، حيث تقدم المدينة تجارب لا تنسى في أحياء المدينة، وتعتبر المدينة نقطة جذب ثقافية مثالية لأي شخص يهوى عروض برودواي الرائعة، وزيارة أفضل الأحياء مثل الحي الصيني وإيطاليا الصغيرة، حيث تجذب هذه الأحياء محبي الطعام والسائحين.