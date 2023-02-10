بينها لشبونة.. 5 مناطق ثقافية ينبغي زيارتها في 2023

أصبحت النقاط الساخنة الثقافية ذات أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، ومنذ جائحة فيروس كورونا، تغيرت فكرة الإجازات نوعًا ما وبات المزيد من الأشخاص يبحثون عن وجهات ذات ثقافات أصيلة.

ويعتبر استكشاف الثقافات المختلفة طريقة ممتازة للتثقيف، ومعرفة الاختلافات، وأصبح الكثير من المسافرين على دراية بهذه الأفكار ويتجهون بالفعل لهذه النقاط الثقافية الساخنة.

ونشرت شركة السفر العالمية الأمريكية "إكسبيديا"، قائمة بأفضل المناطق الثقافية التي يجب زيارتها خلال 2023، وهي: