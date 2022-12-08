أماكن دافئة ورخيصة لقضاء احتفالات الكريسماس

تنبض معظم المدن والبلدات بالحياة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر تمهيدًا لاحتفالات الكريسماس، وتتزين هذه الأماكن بالديكورات الاحتفالية. وبالرغم من أن السفر إلى الخارج خلال العطلات يكون مكلفًا للغاية، فإن الكثير من الأشخاص يختارون السفر خلال الكريسماس لتجربة سحر عيد الميلاد في أجزاء مختلفة من العالم.

وفي ما يلي قائمة بالمدن الرخيصة التي تتمتع أيضًا بطقس دافئ ومشمس لزيارتها خلال احتفالات الكريسماس:

بويرتو فالارتا

تقع مدينة بويرتو فالارتا على المحيط الهادي بمنطقة خليج بانديراس، وتعد واحدة من أفضل الأماكن السياحية في المكسيك والمناسبة للزيارة خلال فترة الكريسماس، حيث يعد الطقس خلال هذا الوقت مثاليًا، كما أنها من الوجهات التي يمكن زيارتها بأسعار معقولة، حيث يقدم المطار الدولي في المدينة صفقات جيدة على الرحلات الجوية، ويمكن أن يبدأ سعر الإقامة في فنادق 3 نجوم في المدينة بحوالي 90 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين، وبالنسبة لفنادق 4 نجوم، فهي تبدأ من 175 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين.