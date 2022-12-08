أماكن دافئة ورخيصة لقضاء احتفالات الكريسماس
تنبض معظم المدن والبلدات بالحياة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر تمهيدًا لاحتفالات الكريسماس، وتتزين هذه الأماكن بالديكورات الاحتفالية. وبالرغم من أن السفر إلى الخارج خلال العطلات يكون مكلفًا للغاية، فإن الكثير من الأشخاص يختارون السفر خلال الكريسماس لتجربة سحر عيد الميلاد في أجزاء مختلفة من العالم.
وفي ما يلي قائمة بالمدن الرخيصة التي تتمتع أيضًا بطقس دافئ ومشمس لزيارتها خلال احتفالات الكريسماس:
بويرتو فالارتا
تقع مدينة بويرتو فالارتا على المحيط الهادي بمنطقة خليج بانديراس، وتعد واحدة من أفضل الأماكن السياحية في المكسيك والمناسبة للزيارة خلال فترة الكريسماس، حيث يعد الطقس خلال هذا الوقت مثاليًا، كما أنها من الوجهات التي يمكن زيارتها بأسعار معقولة، حيث يقدم المطار الدولي في المدينة صفقات جيدة على الرحلات الجوية، ويمكن أن يبدأ سعر الإقامة في فنادق 3 نجوم في المدينة بحوالي 90 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين، وبالنسبة لفنادق 4 نجوم، فهي تبدأ من 175 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين.
بونتا كانا
تشتهر جزيرة بونتا كانا التي تقع في جمهورية الدومينيكان بفنادقها الكبيرة الشاملة ذات الأسعار المعقولة، لذا ستكون الجزيرة اختيارًا جيدًا لأي شخص يبحث عن مكان رخيص ودافئ في وقت الكريسماس، كما أن أسعار رحلات الطيران والفنادق مناسبة، ومن الممكن أن يحصل أولئك الذين يحجزون مبكرًا على أفضل الصفقات.
وتبدأ أسعار الفنادق من فئة 3 نجوم من 84 دولارًا أمريكيًا لليلة الواحدة لشخصين، بينما تبدأ فنادق 4 نجوم من 155 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين.
مونتيغو باي
تعد مونتيغو باي، ثاني أكبر مدينة في جامايكا ويوجد بها أكبر مطار في البلاد، لذا من السهل الوصول إليها، وتتمتع المدينة بأجواء مختلفة ومميزة كما تعتبر أسعار فترة الكريسماس لعام 2022 معقولة جدًا بالنسبة للفنادق الشاطئية البسيطة، حيث تبدأ أسعار فنادق من فئة 3 نجوم من 93 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين.
جزيرة رواتان
تقع جزيرة رواتان قبالة ثاني أكبر حاجز مرجاني في العالم في الساحل الشمالي لهندوراس، لذا تتمتع الجزيرة بأنشطة غوص وغطس ممتازة، بالإضافة إلى شواطئ رملية متعددة.
بالاضافة لذلك، يوجد حوالي 60 فندقًا في الجزيرة بأسعار معقولة، حيث تبدأ أسعار فنادق 3 نجوم من 84 دولارًا أمريكيًا لليلة الواحدة لشخصين، وتبدأ أسعار فنادق 4 نجوم من 242 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين.
بنما
يوجد في بنما العديد من المنتجعات الشاطئية بأسعار معقولة خلال فترة الكريسماس، ويوجد أيضًا عدد من مراكز التسوق الكبيرة في المنطقة السياحية، لذلك قد يمكن اعتبارها مكانًا جيدًا للتسوق في عيد الميلاد أو التجول.
وتبدأ أسعار فنادق 3 نجوم من 40 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين، فيما تبدأ أسعار فنادق 4 نجوم من 77 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين.
قرطاجنة
تعد قرطاجنة مدينة إسبانية تتمتع بمزيج مثير ورائع من الفنادق الشاطئية والمدن التاريخية المحاطة بأسوار التي تقدم الكثير لرؤيته، ولا يتردد السياح على المدينة في أشهر الشتاء فقط، ولكن يفضل السياح الكولومبيون قضاء عطلاتهم فيها باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات المشمسة بأسعار معقولة في المنطقة.
وتعد الفنادق ذات الأربع نجوم من أفضل صفقات موسم الكريسماس في المدينة، وتبدأ من 123 دولارًا أمريكيًا في الليلة لشخصين، وتبدأ أسعار فنادق الثلاث نجوم بـ69 دولارًا لشخصين.
غوا
تحظى مدينة غوا الهندية بشعبية كبيرة لدى العائلات في هذا الوقت من العام وتعد أسعار الغرف معقولة جدًا حتى خلال الأوقات الأكثر ازدحامًا من العام مقارنة بأي مكان آخر من العالم.