الخطوط السعودية تطلق خدمة إصدار التأشيرة عند شراء التذاكر

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، تتمثل في إصدار تأشيرة سياحية دون رسوم عند شراء التذاكر، وذلك للقادمين للسعودية بغرض السياحة وأداء مناسك العمرة، على ألا تتجاوز مدة التأشيرة 4 أيام.