الخطوط السعودية تطلق خدمة إصدار التأشيرة عند شراء التذاكر
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، تتمثل في إصدار تأشيرة سياحية دون رسوم عند شراء التذاكر، وذلك للقادمين للسعودية بغرض السياحة وأداء مناسك العمرة، على ألا تتجاوز مدة التأشيرة 4 أيام.
التأشيرة ستمكن القادمين إلى السعودية من التنقل وحضور المناسبات وأداء مناسك العمرة.
عبدالله الشهراني
وأكد المتحدث باسم الخطوط السعودية عبدالله الشهراني، لصحيفة "عكاظ" السعودية، تفعيل البنية التحتية الرقمية التي تمكّن المسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية من إصدار التأشيرة السياحية عند شراء التذاكر وفقًا لرؤية المملكة 2030 في استقطاب أكبر عدد من السياح.
وأشار الشهراني، إلى أن "التأشيرة ستمكن القادمين إلى المملكة من التنقل، وحضور المناسبات والاجتماعات والحفلات، وأداء مناسك العمرة".