مترو: إضراب مقرر قد يصيب مطار جاتويك بالشلل

أفادت صحيفة المترو البريطانية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، بأن 1000 عامل، بمن فيهم عمال الحقائب وموظفو تسجيل الدخول في مطار جاتويك، يهددون بالإضراب لمدة قد تزيد على 8 أيام، في موسم هو الأكثر ازدحاماً لتزامنه مع العطلات الصيفية.

وأشارت نقابات العمال إلى أنها "في نزاع حول الأجور، وأن العمال سيُضربون لمدة أربعة أيام اعتباراً من 28 يوليو الجاري، ومرة ​​أخرى لمدة أربعة أيام اعتباراً من 4 أغسطس، في حال كانت نتيجة تصويت ينتهي بتاريخ 31 يوليو مع تنفيذ الإضراب".

وذكرت الصحيفة أن الإضراب المتوقع سيؤدي إلى تأثر شركات الطيران العاملة في المطار، والتي قام بعضها بالفعل (مثل EasyJet) بشكل استباقي بإلغاء 1700 رحلة صيفية.

وقد يؤدي الإضراب إلى تعطيل الرحلات الجوية بحسب نقابات العمال، وبالتالي إلى "حالة من البؤس للعائلات التي تتشوق للسفر في العطلات الصيفية".

وأضافت نقابات العمال بأنها "تجري مفاوضات مع شركات الخدمات الأربع الرئيسية في المطار، لكن لا عروض مقدمة لغاية الآن تلبي طموح العمال".

وقال أمين عام النقابة شارون جراهام: "أعضاء نقابتنا يقومون بأدوار ضرورية للحفاظ على عمل المطار وشركات الطيران مقابل أجور زهيدة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بتصريح لمتحدث باسم مطار جاتويك جاء فيه: "نحن على دراية بنتيجة الاقتراع الأخيرة، وسندعم شركات الطيران في خطط الطوارئ الخاصة بها لضمان تسيير الرحلات كما هو مقرر".