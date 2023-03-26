من إسطنبول إلى لندن.. الإعلان عن أطول رحلة حافلة في العالم

وقال أغاروال: "تم فحص كل طريق في كل بلد لضمان أن تكون الرحلة سلسة، بحيث يمكن للمشاركين في الحافلة إلى لندن الركوب مع العلم والثقة بأنهم في أيد أمينة".

وأضاف أن "توفير تجربة متخصصة في بيئة آمنة هو أولويتنا القصوى.. نحن نتحمل مسؤولية الوثائق والأوراق والتأشيرات والتصاريح الأخرى لضمان تركيز المشاركين بالكامل على تجربة الرحلة".

ووفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، فإن أطول خط حافلات في العالم حاليًّا يمتد لمسافة 6200 كيلومتر، ويربط ليما في بيرو مع ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وبحسب الشبكة من المقرر أن تغادر الحافلة المتجهة من إسطنبول إلى لندن في الـ7 من آب/أغسطس، وتصل إلى العاصمة البريطانية في الـ1 من تشرين الأول/أكتوبر.