تعرف على أكثر المدن النائية المعزولة عن العالم
هناك بعض الوجهات المعزولة والنائية التي تجعل من الصعب على المسافرين زيارتها بشكل متكرر، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يفضلون استكشاف الأماكن البعيدة خشية عدم الاستمتاع بها، لكن هناك العديد من المدن النائية والمنعزلة في العالم التي يمكن الاستمتاع بجو المغامرات فيها، نستعرض عددًا منها فيما يلي:
سقطرى
تعد سقطرى أرخبيلًا في المحيط الهندي يقع بين اليمن والصومال، وهو جزء من جمهورية اليمن، ويزيد بعدها النسبي من جاذبيتها الغامضة، حيث يمكن الوصول إليها عن طريق السفينة أو عن طريق رحلة مستأجرة من عدن، وبالرغم من أن سقطرى تتميز بأماكنها الجميلة الرائعة، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها عند زيارتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
أكيتوس
تعد أكيتوس بوابة منطقة غابات الأمازون المطيرة الموجودة داخل دولة بيرو، وهي أكبر مدينة في العالم لا يمكن الوصول إليها برًا، حيث ترتبط أكيتوس ببقية العالم فقط عن طريق السفر النهري أو الجوي.
سوباي
تقع سوباي بولاية أريزونا في الولايات المتحدة، ويسكن في المنطقة عدد قليل جدًا من الأشخاص، حيث يضم المجتمع حوالي 200 شخص فقط، ويتم إرسال واستقبال خدمات البريد في سوباي من خلال "البغال".
إيكالويت
تعد مدينة إيكالويت عاصمة نونافوت في كندا، وهي من الأماكن النائية البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر السفر الجوي، مع عدم وجود طرق في المراكز الحضرية الأخرى للمدينة، وتمتلك المدينة ثقافة غنية لسكان الإنويت، مع العديد من الفنانين والمخرجين والموسيقيين الذين يعيشون ويزورون المدينة.
إيتوكورتورميت
تقع مدينة إيتوكورتورميت في شرق غرينلاند بالقرب من حديقة شمال شرق غرينلاند الوطنية، وهي مجتمع صغير يضم أقل من 500 شخص، ومن المعروف أنها منطقة برية تضم الدببة القطبية وثيران المسك والفقمات.
لا رينكونادا
تعتبر لا رينكونادا أعلى مدينة في العالم، حيث تقع على ارتفاع حوالي 5100 متر فوق مستوى سطح البحر بجبال الأنديز في بيرو، وتقع بالقرب من منجم ذهب وهي موطن لحوالي 50 ألف شخص، لا توجد طريقة سهلة للوصول إلى المدينة؛ بسبب عدم وجود مطار في المدينة.
كوبر بيدي
تعد كوبر بيدي مدينة أسترالية تقع شمال أديلايد، وتشتهر بتعدين الأوبال، وتعد هذه المدينة بعيدة ومن المناطق النائية الأسترالية، وتمتلك جوًا حارًا جدًا لدرجة أن 60٪ من السكان يعيشون تحت الأرض.
كيرونا
تقع كيرونا في أقصى شمال السويد، وهي واحدة من أكبر الأماكن لتعدين خام الحديد في العالم، وبالإضافة لذلك، تعد مكانًا رائعًا لتجربة التزلج على الجليد لأول مرة.
بيرث
قد يكون من المفاجئ أن تكون مدينة بيرث غرب أستراليا، واحدة من الأماكن النائية في العالم، إلا أن هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 2 مليون شخص، من الأماكن المعزولة في البلاد، تعد بيرث وجهة نابضة بالحياة وتمتلك العديد من المتاجر والمطاعم الراقية والشواطئ الرائعة، لكن من الناحية الجغرافية، فهي أقرب إلى مدينة دينباسار بإندونيسيا منها إلى المدن الأسترالية الكبرى مثل سيدني أو ملبورن، وأقرب مدينة أسترالية إلى بيرث هي أديلايد، التي تبعد 2136 كيلومترًا.