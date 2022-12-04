تعرف على أكثر المدن النائية المعزولة عن العالم

بيرث

قد يكون من المفاجئ أن تكون مدينة بيرث غرب أستراليا، واحدة من الأماكن النائية في العالم، إلا أن هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 2 مليون شخص، من الأماكن المعزولة في البلاد، تعد بيرث وجهة نابضة بالحياة وتمتلك العديد من المتاجر والمطاعم الراقية والشواطئ الرائعة، لكن من الناحية الجغرافية، فهي أقرب إلى مدينة دينباسار بإندونيسيا منها إلى المدن الأسترالية الكبرى مثل سيدني أو ملبورن، وأقرب مدينة أسترالية إلى بيرث هي أديلايد، التي تبعد 2136 كيلومترًا.