3 مدن أوروبية تضم مئات المعالم التي يمكن زيارتها مجانًا.. تعرّف عليها
مع ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، أصبح من المهم التخطيط جيدًا قبل السفر إلى أي وجهة في العالم، لذا يبحث المسافرون عن وجهات تقدم قيمة جيدة ضمن النطاق السعري الخاص بهم.
وبالنسبة للسائحين المهتمين بزيارة المتاحف والمعالم السياحية بطريقة اقتصادية وموفرة، هناك ثلاث مدن أوروبية لديها المئات من المعالم والمتاحف التي يمكن زيارتها مجانًا أثناء السفر.
وفي هذا الصدد، رصد موقع "ترافيل أوف باث" المهتم بأخبار السفر، مجموعة من المدن الأوروبية التي تقدم أكثر الخيارات للمتاحف والمعالم السياحية المجانية:
روما
تتصدر روما قائمة الوجهات الأوروبية التي تقدم أكثر الخيارات للمتاحف والمعالم السياحية المجانية، حيث تمتلك 553 معلمًا سياحيًا و34 متحفًا مجانيًا، لذا إذا كنت تبحث عن إجازة ثقافية بميزانية محدودة، فإن روما تعد خيارًا رائعًا.
ومن الأماكن الجديرة بالزيارة في روما، مبنى "البانثيون" وهو أحد أشهر المحطات السياحية في المدينة ويعود تاريخه إلى عام 25 قبل الميلاد، فضلًا عن ذلك، يمكن لعشاق القطط زيارة Torre Argentina Cat Sanctuary لمشاهدة القطط وهي تتجول حول الآثار القديمة، بما في ذلك الساحة التي اغتيل فيها قيصر، وهي ملاذ للقطط تستخدم أطلال Largo di Torre Argentina القديمة من خلال توفير منزل داخلها لحوالي 150 قطة.
لندن
تعد لندن أيضًا وجهة رائعة للزوار من عشاق المتاحف الذين لا يريدون تحمل نفقات الدخول، حيث يوجد بالمدينة 95 متحفًا مجانيًا و487 منطقة جذب سياحي مجانية.
ويمكن لعشاق الفن زيارة معرض The Tate Modern والذي يقدم مجموعة رائعة من الأعمال البريطانية من عام 1500 حتى الوقت الحاضر، ويمكن لمحبي الطبيعة أيضًا، التوجه لحديقة Holland Park وهي موطن لحديقة يابانية جميلة والتي يمكن من خلالها الاستمتاع بالهدوء أثناء الإجازة.
باريس
بالرغم من أن بعض أفضل المواقع السياحية في باريس تفرض رسومًا على الدخول، إلا أن هناك 27 متحفًا مجانيًا و394 من المعالم السياحية المجانية التي يمكن زيارتها في المدينة الساحرة.
ويمكن زيارة مقبرة Père-Lachaise، وهي أكبر مقبرة في باريس وموطن للعديد من المقابر المعروفة، بما في ذلك النجم جيم موريسون والمؤلف المسرحي الشهير أوسكار وايلد.
وبالنسبة لهواة التاريخ، فمن الضروري استكشاف ماضي المدينة القديم في متحف Musée Carnavalet.
وبالرغم من أن أسعار الإقامة في هذه البلدان يمكن أن تكون باهظة الثمن، إلا أن هناك الكثير من الخيارات والكثير من الطرق للتوفير، حيث يمكن الإقامة في فنادق خارج وسط المدينة على طول خطوط النقل العام لسهولة الوصول إلى المدينة، كما يمكن زيارة هذه الوجهات أيضًا خلال المواسم الشتوية أو خارج المواسم، لتوفير مبلغ كبير من المال والاستمتاع بإجازة مع عدد أقل من الحشود.