3 مدن أوروبية تضم مئات المعالم التي يمكن زيارتها مجانًا.. تعرّف عليها

مع ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، أصبح من المهم التخطيط جيدًا قبل السفر إلى أي وجهة في العالم، لذا يبحث المسافرون عن وجهات تقدم قيمة جيدة ضمن النطاق السعري الخاص بهم.

وبالنسبة للسائحين المهتمين بزيارة المتاحف والمعالم السياحية بطريقة اقتصادية وموفرة، هناك ثلاث مدن أوروبية لديها المئات من المعالم والمتاحف التي يمكن زيارتها مجانًا أثناء السفر.

وفي هذا الصدد، رصد موقع "ترافيل أوف باث" المهتم بأخبار السفر، مجموعة من المدن الأوروبية التي تقدم أكثر الخيارات للمتاحف والمعالم السياحية المجانية:

روما

تتصدر روما قائمة الوجهات الأوروبية التي تقدم أكثر الخيارات للمتاحف والمعالم السياحية المجانية، حيث تمتلك 553 معلمًا سياحيًا و34 متحفًا مجانيًا، لذا إذا كنت تبحث عن إجازة ثقافية بميزانية محدودة، فإن روما تعد خيارًا رائعًا.

ومن الأماكن الجديرة بالزيارة في روما، مبنى "البانثيون" وهو أحد أشهر المحطات السياحية في المدينة ويعود تاريخه إلى عام 25 قبل الميلاد، فضلًا عن ذلك، يمكن لعشاق القطط زيارة Torre Argentina Cat Sanctuary لمشاهدة القطط وهي تتجول حول الآثار القديمة، بما في ذلك الساحة التي اغتيل فيها قيصر، وهي ملاذ للقطط تستخدم أطلال Largo di Torre Argentina القديمة من خلال توفير منزل داخلها لحوالي 150 قطة.