أرخص وأجمل الوجهات السياحية بتأشيرة Digital Nomads

مع ازدياد وتيرة العمل عن بُعد، أصبح من الصعب تتبع البلدان التي خففت متطلبات التأشيرة وفتحت حدودها أمام الوافدين، ولعل المعيار الأهم من ذلك، هو مدى ملاءمة هذه البلدان للميزانية.

ومن نصف الكرة الغربي إلى أوروبا وأقصى شرق آسيا، هناك الكثير من البلدان التي تمنح تأشيرات Digital Nomad (تأشيرة العمل عن بعد أو العمل المتنقل)، لذا فإن اختيار وجهة واحدة يمثل تحديًا كبيرًا.

وفيما يلي أفضل الوجهات وأرخصها لزيارتها هذا العام بتأشيرة Digital Nomads: