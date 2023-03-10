أرخص وأجمل الوجهات السياحية بتأشيرة Digital Nomads
مع ازدياد وتيرة العمل عن بُعد، أصبح من الصعب تتبع البلدان التي خففت متطلبات التأشيرة وفتحت حدودها أمام الوافدين، ولعل المعيار الأهم من ذلك، هو مدى ملاءمة هذه البلدان للميزانية.
ومن نصف الكرة الغربي إلى أوروبا وأقصى شرق آسيا، هناك الكثير من البلدان التي تمنح تأشيرات Digital Nomad (تأشيرة العمل عن بعد أو العمل المتنقل)، لذا فإن اختيار وجهة واحدة يمثل تحديًا كبيرًا.
وفيما يلي أفضل الوجهات وأرخصها لزيارتها هذا العام بتأشيرة Digital Nomads:
تيرانا
تعد تيرانا عاصمة ألبانيا، دولة أوروبية قليلة الزيارة، تجاورها اليونان والجبل الأسود.
وتمتلئ تيرانا بعدد كبير من المقاهي الملائمة للعمل والمتنزهات والبحيرات الصناعية الرائعة، التي توفر ملاذًا بعيدًا عن الفوضى.
وتعد تيرانا بوابة رئيسة لألبانيا، التي تحدها قمم جبال الألب في الشمال، وتطل على أجمل جزء من ساحل البحر الأدرياتيكي.
ويمكن الاستمتاع بالشواطئ الرملية الذهبية والمياه ذات اللون الأزرق، وتنتشر فيها مدن القرون الوسطى المرصوفة بالحصى.
شيانغ ماي
تقع شيانغ ماي في شمال تايلاند، وهي مدينة مثيرة مثل بانكوك، وتمتلك العديد من المعابد البوذية وأسواق الشوارع والمأكولات المميزة، بالإضافة للعديد من عوامل الجذب.
وتعتبر مدينة شيانغ ماي في الأصل القلب النابض لمملكة لانا القديمة، وكانت واحدة من أكثر المناطق تأثيرًا في جنوب شرق آسيا بالعصور الوسطى.
ورغم انهيارها في العام 1558، إلا أنها تحتفظ بالكثير من قيمتها التاريخية، إذ تحاط بالمدينة الجدران والخنادق وأروع المعابد في تايلاند، مثل معبد وات فرا سينغ البوذي.
وتعد شيانغ ماي من أكثر الوجهات التي يمكن زيارتها بأسعار معقولة في جنوب شرق آسيا، ويمكن تخصيص 1.346 دولارًا أمريكيًا لتغطية النفقات الشهرية، وفقًا لآخر تقدير نشرته NomadList.
ميديلين
تعد ميديلين المدينة رقم واحد في كولومبيا، وهي وجهة شهيرة للرحالة، وتمتلك ميديلين العديد من المناطق المليئة بفنون الشوارع.
وميديلين مدينة ميسورة التكلفة، وبشكل عام تعد كولومبيا بأكملها وجهة صديقة للميزانية، إذ حصلت مؤخرًا على لقب أرخص وجهة سياحية في أمريكا الجنوبية لعام 2023، وتغلبت في ذلك على البرازيل والأرجنتين وغيرهما.
تبليسي
تقع مدينة تبليسي على مفترق طرق بين قارتين، حيث تلتقي أوروبا بآسيا، وتعتبر تبليسي واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في العالم، وملاذًا حقيقيًا للرحالة، وتحظى بشعبية كبيرة؛ بسبب انخفاض تكلفة المعيشة وثقافتها التي تعود إلى آلاف السنين.
وتتميز المدينة بالواجهات الخشبية الملونة، وهي عبارة مزيج فريد من الآثار الكلاسيكية الجديدة والمباني السكنية التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي والحدائق العامة والمأكولات اللذيذة.
ورغم أن تبليسي عاصمة صاخبة، إلا أنها آمنة للمشي حتى في الليل، وشجعت الزيادة الأخيرة في السياحة، السلطات المحلية على تحسين إمكانية الوصول للشرطة في معظم المواقع.