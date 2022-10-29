الأرجنتين.. وجهة لعشاق الطبيعة عبر 6 مناطق ساحرة
تعد الأرجنتين من أكثر البلدان توفرا على مناطق طبيعية تجذب السائحين وتستقطب المولعين بالترحال، بحسب ما ذكر موقع "جيو" المتخصص في الطبيعة والسياحة.
وتمتد الأرجنتين على أكثر من 5000 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ درجة ارتفاع البلاد عن مستوى سطح البحر ما يقرب من 7000 متر، ما يجعلها قبلة للرحلات السياحية.
وصنف موقع "جيو" 6 مناطق من الأرجنتين ضمن أفضل الوجهات الطبيعية المتنوعة، التي تجعل زائريها يقضون سفرة استثنائية، هي:
منطقة سالتا
هي منطقة طبيعية تستمد جمالها من سحر ألوانها البرتقالية ونبات الصبار ذي الطابع المتفرد، وتأتي سالتا في طليعة المواقع التي يجب مشاهدتها في الأرجنتين شمال البلاد.
وتتميز سالتا بشتاء جاف ومشمس، حيثُ يبدو فصل الشتاء أفضل موسم للذهاب إلى هناك، إذ يمكن للزائرين المشي لمسافات طويلة وممتعة رغم كونها صعبة ومرهقة.
جبال هورنوكال
على بعد أقل من 30 كيلومترا من منطقة هوماهواكا، يرتفع جبل هورنوكال في وسط المراعي مع تحديد واضح وفوق كل الطبقات الملونة.
ويصل الزوار إلى سيرو هورنوكال أو سلسلة جبال هورنوكال بعد اتباع مسار طويل؛ إذ يقع المكان على ارتفاع 4000 متر تقريبا ويكون الذهاب إلى هناك سيرًا على الأقدام.
شلالات اجوازو
تقع في حديقة وطنية، على الحدود بين البرازيل والأرجنتين في بيئة نباتية، وتوجد بها ما مجموعه 275 شلالا بطول 3 كيلومترات، أعلاها يسمى (حلق الشيطان)، الذي ينزل الماء منه على ارتفاع 80 مترًا.
وتعيش في هذه الجبال أيضًا أنواع من القرود وغيرها من الحيوانات الغريبة في الغابة المحيطة بالشلالات.
بيريتو مورينو
هو بمثابة كتلة صلبة من الأنهار الأرجنتينية الخالصة، وهو نهر جليدي يقع جنوب البلاد، ومن الأفضل اكتشافه خلال الصيف، لأن درجات الحرارة يمكن أن تكون منخفضة هناك.
ميندوزا
إذا كانت المناظر الطبيعية هي بالتأكيد عامل جذب رئيسي للمسافر في الأرجنتين، فإن هذه البلاد المرتفعة بها بعض المناطق التي لا يمكن للزائرين عدم التوقف فيها لاكتشاف أكثر عمقا للبلاد.
وميندوزا هي إحدى أجمل مدن الأرجنتين حسب الخبراء في السياحة.
شبه جزيرة فالديس
تقع هذه المنطقة بين الخلجان والنقاط التي تطل على البحر. وتكشف شبه جزيرة فالديس للزائر منظرا طبيعيا يوفر سحر المساحات الشاسعة في النهار، أما في المساء فالمشهد يبدو أكثر روعة عندما يكون غروب الشمس استثنائيا.