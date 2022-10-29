الأرجنتين.. وجهة لعشاق الطبيعة عبر 6 مناطق ساحرة

تعد الأرجنتين من أكثر البلدان توفرا على مناطق طبيعية تجذب السائحين وتستقطب المولعين بالترحال، بحسب ما ذكر موقع "جيو" المتخصص في الطبيعة والسياحة.

وتمتد الأرجنتين على أكثر من 5000 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ درجة ارتفاع البلاد عن مستوى سطح البحر ما يقرب من 7000 متر، ما يجعلها قبلة للرحلات السياحية.

وصنف موقع "جيو" 6 مناطق من الأرجنتين ضمن أفضل الوجهات الطبيعية المتنوعة، التي تجعل زائريها يقضون سفرة استثنائية، هي: