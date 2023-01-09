تحمل ألف سائح أوروبي.. سفينة "أرتانيا" العملاقة ترسو في الكويت

رست سفينة ركاب عملاقة على متنها أكثر من ألف سائح أوروبي، يوم الاثنين، بميناء الشويخ في الكويت، ضمن جولة سياحية للسفينة تشمل زيارة عدد من الموانئ العالمية والعربية والخليجية.

واستقبلت مؤسسة الموانئ الكويتية سفينة "أرتانيا MS ARTANIA"، التابعة للشركة الألمانية "Phoenix Reisen"، والتي تعد الأكبر ضمن أسطول الشركة.

ويصل طول "أرتانيا" إلى 231 مترًا، وعرضها 29 مترًا، في حين يصل ارتفاعها إلى 9 طوابق.

ونشرت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر" صورًا للحظة وصولها ميناء الشيوخ، مؤكدةً أن استقبالها لها يعد رافدًا من روافد تنشيط السياحة البحرية في البلاد.