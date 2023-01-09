تحمل ألف سائح أوروبي.. سفينة "أرتانيا" العملاقة ترسو في الكويت
رست سفينة ركاب عملاقة على متنها أكثر من ألف سائح أوروبي، يوم الاثنين، بميناء الشويخ في الكويت، ضمن جولة سياحية للسفينة تشمل زيارة عدد من الموانئ العالمية والعربية والخليجية.
واستقبلت مؤسسة الموانئ الكويتية سفينة "أرتانيا MS ARTANIA"، التابعة للشركة الألمانية "Phoenix Reisen"، والتي تعد الأكبر ضمن أسطول الشركة.
ويصل طول "أرتانيا" إلى 231 مترًا، وعرضها 29 مترًا، في حين يصل ارتفاعها إلى 9 طوابق.
ونشرت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر" صورًا للحظة وصولها ميناء الشيوخ، مؤكدةً أن استقبالها لها يعد رافدًا من روافد تنشيط السياحة البحرية في البلاد.
وأشارت إلى أن "هذا الاستقبال يأتي تنفيذًا للرؤية التي تعمل على تنفيذها المؤسسة ضمن حزمة من المشاريع المدرجة تحت خطة التنمية (كويت جديدة 2035)".
وتشمل المشاريع توسعة ميناء الشويخ وإعادة تأهيل الأرصفة، إضافة إلى مشروع إنشاء مبنى محطة ركاب السفن السياحية.
وقال سعود الخالدي، الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام، إنه تم التحضير لاستقبال هذه السفينة منذ قرابة أسبوعين بالتعاون بين مؤسسة الموانئ والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن هذه السفينة تعتبر أول سفينة سياحية تصل إلى الكويت منذ عام 2012.