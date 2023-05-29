بوينغ تسعى إلى بيع 150 من طائراتها 737 ماكس لطيران الرياض

نقلت وكالة "رويترز" عن "بلومبيرغ نيوز،" الأمريكية، اليوم الأحد، أن شركة بوينغ تعمل على اتفاق لبيع ما لا يقل عن 150 من طائراتها 737 ماكس لشركة طيران الرياض الناشئة في السعودية.

وكانت "طيران الرياض" أعلنت في آذار/مارس الماضي، عن أولى طلبياتها لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة "بوينغ دريملاينر" من طراز 787-9.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن، في 12 آذار/مارس، تأسيس شركة طيران الرياض الناقل الجوي السعودي الجديد، والتي ستربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة عالمية.

وبحسب بيان رسمي آنذاك، فإن شركة "طيران الرياض" ستقودها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيسًا تنفيذيًا للشركة، والذي لديه خبرة تفوق 40 عامًا في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.

وتهدف شركة "طيران الرياض"، بحسب البيان، لإطلاق رحلات تصل إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.