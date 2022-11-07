القطب الشمالي ليس الوحيد.. ولايات أمريكية رائعة لممارسة الأنشطة الشتوية
يفضل بعض المسافرين الشتاء البارد، وهناك بعض الوجهات التي تتحول إلى عجائب خلال الأشهر الباردة، كما أن هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها عند تساقط الثلوج، مثل التزلج والمشي لمسافات طويلة وغيرها، لذا تمنح الوجهات الثلجية إجازة مثيرة.
ومع ذلك، فإن القطب الشمالي ليس المكان الوحيد لمشاهدة العجائب الشتوية، حيث تشهد بعض الولايات الأمريكية أكبر قدر من تساقط الثلوج سنويًا مقارنة ببقية البلاد.
ورصد موقع "ذا ترافيل" قائمة بالولايات الأمريكية التي تتساقط عليها الثلوج بكثرة؛ مما يجعلها وجهة رائعة لممارسة الأنشطة الشتوية:
فيرمونت
تتلقى ولاية فيرمونت ثلوجًا سنويًا أكثر من أي ولاية أخرى بمتوسط 89.25 بوصة في الأشهر الباردة، مما يمنح الزوار فرصة لتجربة سحر الشتاء في فيرمونت وخوض مغامرات شتوية مليئة بالطبيعة.
ويمكن الاستمتاع بركوب الدراجات الهوائية عبر مسارات غابات فيرمونت أو المنحدرات الشديدة في كيلنغتون، ويمكن أيضًا الاسترخاء في مساكن خاصة في أماكن المبيت والإفطار الساحرة في فيرمونت.
ماساتشوستس
تعتبر ماساتشوستس ملاذا شتويا نابضا بالحياة، حيث يبلغ معدل تساقط الثلوج 51.05 بوصة سنويًا.
ويمكن الاستمتاع بعطلة مليئة بالأنشطة ذات الطابع الشتوي، سواء التزلج في منتزه "بوسطن كومون" أو استكشاف المباني والشوارع المغطاة بالثلوج على طول طريق "فريدوم تريل".
ويمكن لهواة التاريخ أيضًا التعرف على تاريخ بوسطن الاستعماري أثناء الاستمتاع بسحر الشوارع المرصوفة بالحصى المغطاة بالثلوج.
كولورادو
تستقبل كولورادو حوالي 67.30 بوصة من تساقط الثلوج سنويًا، مما يجعلها ملاذًا شتويًا رائعًا، وتتعرض الولاية لتساقط الثلوج في وقت مبكر من أكتوبر حتى أبريل، لذا تعتبر وجهة تزلج رائعة.
ويمكن التوجه لزيارة منتجعات التزلج الشهيرة في كولورادو، بما في ذلك منتجع التزلج في مقاطعة إيجل أو الاستمتاع بأجواء الشتاء من خلال الإقامة في مدن المنتجعات مثل قرية سنوماس أو مدينة بريكنريدج ذات المناظر الطبيعية الخلابة.
مين
يبلغ متوسط تساقط الثلوج في ولاية مين حوالي 77.28 بوصة كل شتاء، مما يجعلها بكل تأكيد ملاذًا مثاليًا لقضاء عطلة الشتاء.
وبالرغم من أن الولاية تعد وجهة رائعة على مدار العام، فإنها تمتلك سحرًا لا مثيل له خلال الأشهر الباردة، ويمكن التزلج والتزحلق على الجليد في جبل "Sugarloaf".
كما أن هناك الكثير من الطرق للاستمتاع في الولاية، حيث يمكن القيام برحلة عبر المتنزهات أثناء ممارسة رياضة المشي بالأحذية الثلجية وغيرها.
ألاسكا
تتساقط الثلوج على ألاسكا بمعدل 64.46 بوصة سنويًا.
وتقدم ألاسكا العديد من الأنشطة والمعالم الشتوية الممتعة، إلى جانب التزلج وجولات المشي، حيث يمكن مشاهدة سباق إيديتارود للكلاب الذي يبلغ طوله 1000 ميل خلال الأشهر الباردة أو الاستمتاع ببعض المنحوتات الجليدية في مسابقة بطولة العالم لفن الجليد في فيربانكس.
كما يتدفق معظم المسافرين إلى الولاية الشتوية لمشاهدة الظاهرة العلمية المبهرة للشفق القطبي والتي يمكن رؤيتها بشكل أفضل بين أغسطس وأبريل.
نيويورك
تتساقط الثلوج على نيويورك بمعدل 55.32 بوصة كل شتاء، وتزخر الولاية بمناظرها الشتوية مع الكثير من الأنشطة الموسمية.
ويمكن القيام بجولة في بحيرة بلاسيد أو مشاهدة اندفاع الشلالات شبه المجمدة في متنزه في نياجارا فولز، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مدينة نيويورك أيضًا بسحر الشتاء.
ويسكونسن
تتساقط الثلوج على ولاية ويسكونسن بمعدل 45.79 بوصة في المتوسط، وتضم عاصمة ولاية ويسكونسن 20 حلبة للتزلج على الجليد وهي وجهة رائعة للتزلج على الجليد وهي مثالية لجميع أفراد الأسرة.
ويمكن للزوار أيضًا تجربة التزلج على الجليد في قرية إيغل ريفر.