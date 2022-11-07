القطب الشمالي ليس الوحيد.. ولايات أمريكية رائعة لممارسة الأنشطة الشتوية

يفضل بعض المسافرين الشتاء البارد، وهناك بعض الوجهات التي تتحول إلى عجائب خلال الأشهر الباردة، كما أن هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها عند تساقط الثلوج، مثل التزلج والمشي لمسافات طويلة وغيرها، لذا تمنح الوجهات الثلجية إجازة مثيرة.

ومع ذلك، فإن القطب الشمالي ليس المكان الوحيد لمشاهدة العجائب الشتوية، حيث تشهد بعض الولايات الأمريكية أكبر قدر من تساقط الثلوج سنويًا مقارنة ببقية البلاد.

ورصد موقع "ذا ترافيل" قائمة بالولايات الأمريكية التي تتساقط عليها الثلوج بكثرة؛ مما يجعلها وجهة رائعة لممارسة الأنشطة الشتوية:

فيرمونت

تتلقى ولاية فيرمونت ثلوجًا سنويًا أكثر من أي ولاية أخرى بمتوسط 89.25 بوصة في الأشهر الباردة، مما يمنح الزوار فرصة لتجربة سحر الشتاء في فيرمونت وخوض مغامرات شتوية مليئة بالطبيعة.

ويمكن الاستمتاع بركوب الدراجات الهوائية عبر مسارات غابات فيرمونت أو المنحدرات الشديدة في كيلنغتون، ويمكن أيضًا الاسترخاء في مساكن خاصة في أماكن المبيت والإفطار الساحرة في فيرمونت.