"بوليفارد وورلد".. السعودية تفتتح قرية ترفيهية لأشهر مباني العالم

افتتحت هيئة الترفيه السعودية، منطقة فعاليات في العاصمة الرياض، أشبه بقرية عالمية تضم أشهر المباني المعروفة في العواصم والمدن الكبرى، مثل: قوس النصر في باريس، وتاج محل بالهند.

وتحمل المنطقة اسم "بوليفارد وورلد"، وتوفر لزوارها التنقل بين عشرة أركان كبيرة، يمثل كل منها دولة بأشهر معالمها وفنونها وتراثها ومأكولاتها المعروفة، والدول هي: فرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا، وأمريكا.

وشهد حفل الافتتاح الباهر الذي حضره مسؤولون سعوديون بينهم رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مساء الاثنين، إطلاق الألعاب النارية في السماء بينما تؤدي الفرق الفنية الراقصة عروضًا تحاكي ثقافات الدول الممثلة في "بوليفارد وورلد" بجانب معالمها العمرانية الشهيرة.