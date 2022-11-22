"بوليفارد وورلد".. السعودية تفتتح قرية ترفيهية لأشهر مباني العالم
افتتحت هيئة الترفيه السعودية، منطقة فعاليات في العاصمة الرياض، أشبه بقرية عالمية تضم أشهر المباني المعروفة في العواصم والمدن الكبرى، مثل: قوس النصر في باريس، وتاج محل بالهند.
وتحمل المنطقة اسم "بوليفارد وورلد"، وتوفر لزوارها التنقل بين عشرة أركان كبيرة، يمثل كل منها دولة بأشهر معالمها وفنونها وتراثها ومأكولاتها المعروفة، والدول هي: فرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا، وأمريكا.
وشهد حفل الافتتاح الباهر الذي حضره مسؤولون سعوديون بينهم رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مساء الاثنين، إطلاق الألعاب النارية في السماء بينما تؤدي الفرق الفنية الراقصة عروضًا تحاكي ثقافات الدول الممثلة في "بوليفارد وورلد" بجانب معالمها العمرانية الشهيرة.
وتتاح للزوار فرصة مشاهدة معالم تحاكي بشكل كبير من حيث الشكل والحجم معالم عالمية مثل هرم "تشيتشنإيتزا" في المكسيك، ومنارة الكتبية في مراكش، وبرج الجرس في إيطاليا، وغيرها.
كما يتاح للزوار ركوب قوارب تحاكي التنقل في مدينة فينيسيا الإيطالية، ومشاهدة عروض الفلامنجو البرازيلية الشهيرة، والعروض الموسيقية الفرنسية، وعروض التنين على أنغام الموسيقى الصينية، وعرض الثعابين والمتاجر والمأكولات المغربية.
وتضم المنطقة الترفيهية، فعاليات مختلفة أخرى، وبينها مشاهدة بحيرة مائية تشكل مفارقة بالنسبة لطبيعة الرياض الصحراوية، وتتيح فرصة ركوب القوارب والغواصات للزوار، بجانب التحليق بالتلفريك بطول يصل إلى 1.2 كيلومتر بين "بوليفارد وورلد" ومنطقة "بوليفارد رياض سيتي"، وهي إحدى مناطق موسم الرياض.
والقرية العالمية الجديدة هي واحدة من 15 منطقة فعاليات ترفيهية وفنية في مدينة الرياض، تستقبل زوار موسم الرياض الذي يستمر لأكثر من أربعة أشهر تصادف فصل الشتاء المعتدل في العاصمة ويستقطب ملايين الزوار من داخل وخارج المملكة.
ووصل عدد زوار موسم الرياض الترفيهي إلى مليونَي زائر من مختلف الجنسيات منذ انطلاق فعالياته التي بدأت بحفل عالمي في الـ 21 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.