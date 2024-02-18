دعوة لإضراب الموظفين الأرضيين في "لوفتهانزا" الألمانية

دعت إحدى النقابات الرئيسة في شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، الأحد، الموظفين الأرضيين في الشركة للإضراب، الثلاثاء، في المطارات الألمانية الرئيسة للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخّم.

ووجهت نقابة "فيردي"، دعوة للإضراب، الثلاثاء المقبل، ابتداءً من الساعة 04,00 صباحًا (03,00 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 07,10 (06,10 بتوقيت غرينتش)، في مطارات: فرانكفورت، وميونيخ، وهامبورغ، وبرلين، ودوسلدورف، وكولونيا، وبون، وشتوتغارت، للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخّم.

وقالت النقابة التي تمثل 25 ألف موظف بالشركة، في بيان صدر عنها، إن "ذلك سيؤدي إلى حدوث إلغاء وتأخير كبير للرحلات الجوية".

وشدّدت "لوفتهانزا" على أن "هذا الإضراب الجديد سيؤثر مجددًا بصورة غير متناسبة على زبائننا"، مشيرة إلى "السعي لوضع جدول جديد للرحلات الجوية".

والتزم الموظفون بالإضراب السابق، مطلع شباط/فبراير، مما أدى إلى إلغاء حوالي 90% من الرحلات التي كانت المجموعة قد برمجتها، في حين يأتي هذا الإعلان بعد فشل جولة ثالثة من المفاوضات بين إدارة الشركة وممثلي الموظفين.

وتطالب "فيردي" بزيادة الرواتب بنسبة 12,5%، مع زيادة فورية لا تقل عن 500 يورو إضافية على الرواتب الشهرية ومكافأة تعويض التضخّم بمبلغ 3 آلاف يورو.

والهدف هو تعويض التضخم في السنوات الأخيرة في ألمانيا، الذي بلغ 5,9% العام الماضي و6,9% العام 2022.

ومن جهتها، قدّمت "لوفتهانزا" عرضًا يتضمّن زيادة بنسبة 4%، في كانون الأول/ديسمبر، قبل زيادة بنسبة 5,5%، في شباط/فبراير 2025، ووافقت على علاوة التضخّم التي طلبتها النقابة، مشددة أن "كل أجير سيحصل مباشرة وبصورة مستدامة على مزيد من المال".

بدوره، أعرب مارفين ريسكينسكي، المسؤول عن المفاوضات في النقابة، عن أسفه، قائلاً، إنه "في حين تمنح المجموعة طياريها زيادات عشرية، لا يتم تعويض الموظفين الأرضيين حتى عن التضخم".

وحصل طيارو "لوفتهانزا" على زيادة في الأجور تفوق 17%، في آب/أغسطس الماضي، مما وضع حدًا لنزاع حول التعرفة استمر أشهرًا عدة مع الإدارة.

كما يضرب طيارو "ديسكفر"، فرع الترفيه التابع للمجموعة، من السبت إلى الإثنين من أجل إدراج جدول رواتب ووضع قواعد تتعلق بمهام الطيران وأوقات الراحة.

إلى ذلك، تشهد ألمانيا موجة إضرابات تتعلق على وجه الخصوص بقطاع النقل، بالإضافة إلى الصناعة والخدمات، ويعتبر الموظفون أن الزيادات المقترحة غير كافية نظرًا لارتفاع الأسعار منذ 2022.