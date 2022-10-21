دول أوروبية طبيعتها فاتنة يمكن زيارتها قبل الشتاء

تمتلئ دول أوروبا بالعديد من الوجهات السياحية الجديرة بالزيارة، مع ما يقرب من 700 مليون زائر سنويًا، حيث تتميز القارة بامتلاكها بعضا من أفضل المواقع السياحية في العالم.

ومع ذلك، يُكلف السفر إلى غالبية الوجهات السياحية الشهيرة في أوروبا أيضًا مبالغ كبيرة، ولكن يمكن للسائحين الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية الأقل شهرة.

وفيما يلي أرخص دول في أوروبا يمكن زيارتها قبل انتهاء عام 2022:

سلوفاكيا

تمتلك سلوفاكيا العديد من المواقع التاريخية المثيرة للاهتمام مع الأماكن الثقافية التي يمكن للمسافرين استكشافها، بما في ذلك القلاع القديمة والقرى التي تعود للقرون الوسطى، ويمكن للسائحين اكتشاف تاريخ البلاد الغني وإرثها والتعرف على العادات والتقاليد المحلية، وزيارة العديد من المدن والقرى القديمة بأقل تكلفة.