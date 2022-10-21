دول أوروبية طبيعتها فاتنة يمكن زيارتها قبل الشتاء
تمتلئ دول أوروبا بالعديد من الوجهات السياحية الجديرة بالزيارة، مع ما يقرب من 700 مليون زائر سنويًا، حيث تتميز القارة بامتلاكها بعضا من أفضل المواقع السياحية في العالم.
ومع ذلك، يُكلف السفر إلى غالبية الوجهات السياحية الشهيرة في أوروبا أيضًا مبالغ كبيرة، ولكن يمكن للسائحين الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية الأقل شهرة.
وفيما يلي أرخص دول في أوروبا يمكن زيارتها قبل انتهاء عام 2022:
سلوفاكيا
تمتلك سلوفاكيا العديد من المواقع التاريخية المثيرة للاهتمام مع الأماكن الثقافية التي يمكن للمسافرين استكشافها، بما في ذلك القلاع القديمة والقرى التي تعود للقرون الوسطى، ويمكن للسائحين اكتشاف تاريخ البلاد الغني وإرثها والتعرف على العادات والتقاليد المحلية، وزيارة العديد من المدن والقرى القديمة بأقل تكلفة.
التشيك
تمتلئ التشيك بالعديد من المدن والمعالم الثقافية والتاريخية المهمة، وكان قد تم إدراج التشيك في قائمة التراث العالمي، وتعتبر براغ الوجهة السياحية الأكثر شهرة في جمهورية التشيك وهي واحدة من أكثر العواصم المذهلة في العالم، حيث تمتلئ بالعديد من المناظر الخلابة والطبيعية.
الجبل الأسود
يقع الجبل الأسود أو مونتينيغرو في جنوب شرق أوروبا، ويعد مظهر الجبال في هذا البلد من الأماكن الخلابة الرائعة ويمكن للسائحين التعرف على التراث الثقافي الغني للجبل الأسود من الأديرة الأرثوذكسية الملونة النابضة بالحياة والجدران الحجرية والقلاع والكنائس الكاثوليكية المزخرفة والمساجد والبسيطة، ويوجد أيضًا العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها دون تكلفة كبيرة.
صربيا
بالإضافة إلى كونها واحدة من وجهات السفر ذات الأسعار المعقولة في أوروبا، تعد صربيا بلدًا صاخبًا، ويمكن للمسافرين الاستمتاع بالحضارة والمتنزهات الوطنية مع التعرف على الثقافات والتاريخ في البلاد.
البرتغال
يمكن أن تكون البرتغال أرخص دولة في غرب أوروبا، وتعد مدينة بورتو الشهيرة واحدة من أكثر المدن حيوية التي تستحق الزيارة في البلاد، بالإضافة إلى أنها الأكثر ملاءمة للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة، ويوجد في البرتغال أيضًا العديد من مناطق الجذب مثل المنازل الملونة والمقاهي والمحلات التجارية.
إسبانيا
هناك العديد من المدن الإسبانية التي تستحق الزيارة في أوروبا، وتعتبر إشبيلية واحدة من هذه المدن، كما أنها واحدة من أرخص الأماكن للزيارة، فهي أرخص بكثير من مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بثقافة غنية وهي موطن للعديد من المعالم التاريخية والثقافية.
بلغاريا
تمتلك بلغاريا العديد من المناظر الطبيعية الرائعة، كما تمتلك البلاد تاريخا طويلا يجعلها من الأماكن الغنية بالثقافة القديمة مع الجبال الرائعة والمتنزهات الوطنية الهائلة التي يمكن مشاهدة فيها الأنواع المهددة بالانقراض مع الشواطئ الرملية وغيرها.
بيلاروسيا
تعتبر بيلاروسيا واحدة من أفضل الوجهات في أوروبا، ويمكن الحصول على تأشيرة السفر إلى بيلاروسيا بسهولة وهو ما يجعلها من الأماكن التي يتردد عليها السائحون، ويمكن الاستمتاع بالمقاهي والمشاهد الفنية، كما تعد العاصمة مينسك موطنًا للحياة الليلية النابضة بالحياة والمتاحف ذات المستوى العالمي مع مجموعة من المباني التي تعود إلى حقبة ستالين.
بولندا
تشتهر بولندا بكرم الضيافة، بالإضافة إلى الفنادق والقصور والقلاع الرائعة مع المزارع الريفية التي تعطي الزائرين فرصة للاختلاط بالأشخاص في البلاد، كما يوجد الكثير من الحدائق الوطنية المذهلة والمدن التاريخية.
المجر
تمتلك المجر العديد من الأماكن المثيرة للاهتمام والتي يسهل الوصول إليها من أوروبا؛ بسبب موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى أن المجر تحتوي على العديد من المدن الصغيرة والساحرة بالإضافة إلى سلاسل الجبال والأنهار الرائعة والبحيرات الجميلة والسهول الشاسعة وغيرها من الأماكن الطبيعية.