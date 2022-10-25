بعيدًا عن صخب المدن الكبيرة..  قرى ساحرة يمكن زيارتها في فرنسا

بعيدًا عن المدن الفرنسية الكبيرة، تزخر فرنسا بالعديد من القرى الساحرة، إذ تتميز بهندستها المعمارية المذهلة والتاريخ الغني والمناظر الطبيعية الخلابة وهي فرصة مثالية لتجربة الجانب الريفي من البلد الأوروبي.

وتقدم القرى الفرنسية تجربة لا تُنسى، بالنسبة للذين يبحثون عن الهدوء أو الباحثين عن مكان هادئ للاسترخاء، وفيما يأتي قائمة بالقرى الريفية التي تقدم ما يحتاجه المسافرون في فرنسا:

روكامادور

تقع روكامادور في مقاطعة لوت في جنوب غرب فرنسا، وهي قرية ساحرة تستقبل أكثر من مليون زائر كل عام، وتمتلك القرية تاريخًا غنيًّا يعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

يوجد في القرية أقدم كنيسة والتي بنيت في منتصف القرن الثاني عشر، وتتضمن أيضًا المواقع التاريخية، بما في ذلك المباني والآثار القديمة التي تعد من عوامل الجذب الرئيسة.