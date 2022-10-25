بعيدًا عن صخب المدن الكبيرة.. قرى ساحرة يمكن زيارتها في فرنسا
بعيدًا عن المدن الفرنسية الكبيرة، تزخر فرنسا بالعديد من القرى الساحرة، إذ تتميز بهندستها المعمارية المذهلة والتاريخ الغني والمناظر الطبيعية الخلابة وهي فرصة مثالية لتجربة الجانب الريفي من البلد الأوروبي.
وتقدم القرى الفرنسية تجربة لا تُنسى، بالنسبة للذين يبحثون عن الهدوء أو الباحثين عن مكان هادئ للاسترخاء، وفيما يأتي قائمة بالقرى الريفية التي تقدم ما يحتاجه المسافرون في فرنسا:
روكامادور
تقع روكامادور في مقاطعة لوت في جنوب غرب فرنسا، وهي قرية ساحرة تستقبل أكثر من مليون زائر كل عام، وتمتلك القرية تاريخًا غنيًّا يعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
يوجد في القرية أقدم كنيسة والتي بنيت في منتصف القرن الثاني عشر، وتتضمن أيضًا المواقع التاريخية، بما في ذلك المباني والآثار القديمة التي تعد من عوامل الجذب الرئيسة.
أغویسهایم
تتميز شوارع أغویسهایم بأنها مرصوفة بالحصى ويوجد فيها العديد من المباني القديمة الملونة والهندسة المعمارية الفريدة.
وتجذب هذه القرية الساحرة المصطافين بحجمها وطبيعتها الرائعة، حيث تقدم أنشطة ممتعة. وتشتهر أغویسهایم أيضا بزهورها الرائعة، وهي واحدة من أفضل الأماكن للاستكشاف في أوروبا.
فيوليه ليه روز
تقع قرية فيوليه ليه روز في منطقة نورماندي في شمال فرنسا، وتضم القرية مطاعم جذابة ومنازل ريفية نصف خشبية جميلة وشواطئ رملية وإطلالة رائعة على البحر؛ ما يجعلها ملاذًا ساحليًّا مثاليًّا للاسترخاء، وتعد القرية واحدة من أقدم القرى في المنطقة وبدأت تكتسب شعبية في القرن التاسع عشر.
لوكرونان
تعتبر لوکرونان من القرى الأكثر شعبية في فرنسا، وهي مدينة رائعة للاستكشاف وللتسوق، إذ تحتوي على المعارض الفنية التي تبيع اللوحات الرائعة وبعض الحرف اليدوية المحلية.
ريكوير
تقع ريكوير بالقرب من الحدود الألمانية وتتميز القرية بوجود الكثير من المباني المثيرة للإعجاب، يعود تاريخ المباني التاريخية للمدينة إلى القرن السادس عشر، إذ تتميز بالبوابات الحجرية عند المدخل والشوارع المرصوفة بالحصى والجدران المحصنة والمداخل الحجرية والمنازل القديمة.
قرقسونة
تتميز قرقسونة بجدران محصنة يعود تاريخها إلى قرون عديدة، كما تحتوي على قلعة جميلة وأكثر من 50 برج مراقبة، وجسر متحرك، وتتمتع القرية بتاريخ رائع يعود إلى حملة كاثار الصليبية، إذ لعبت القرية آنذاك دورًا مهمًّا.
ويعد حي Place Carnot من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها، كما إن السوق الموجود فيها مليء بالألوان النابضة بالحياة.