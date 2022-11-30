السعودية تتيح لمواطنيها إرسال تأشيرات زيارة وعمرة لأصدقائهم
أتاحت السعودية، اليوم الأربعاء، لمواطنيها، دعوة أصدقائهم من خارج المملكة، لزيارتها والتنقل بين مدنها بما في ذلك الأماكن المقدسة وأداء العمرة فيها، في تسهيل جديد لزيارة أكبر بلد خليجي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن التأشيرة الجديدة تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.
وكشفت الوزارة عن آلية الحصول على التأشيرة الجديدة التي تحمل اسم تأشيرة "الزيارة الشخصية"، والتي تتم عبر خطوات إلكترونية على موقع منصة التأشيرات التابع للوزارة: .
ولم توضح الوزارة إن كانت التأشيرة الجديدة تشمل جميع الجنسيات، لكن منصة التأشيرات "فيزا" الحكومية قالت إنها "خدمة لطلب زيارة أصدقاء أو أشخاص ليس لهم علاقة تجارية أو قرابة عائلية".
وأوضحت الوزارة أنه "يمكن للسعوديين دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب (الزيارة)، من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد".
وأضافت أنه يتوجب عند تلك المرحلة، تعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار (مستند تأشيرة زيارة شخصية)، الذي يمكن استعراض بيانته من خلال خدمة الاستعلام عن (طلب دعوة)".
وبينت الوزارة أن المدعو للزيارة "يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج (طلب تأشيرة دخول) في منصة التأشيرات، ومن ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنفذ الجوية والبرية والبحرية".