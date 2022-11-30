السعودية تتيح لمواطنيها إرسال تأشيرات زيارة وعمرة لأصدقائهم

أتاحت السعودية، اليوم الأربعاء، لمواطنيها، دعوة أصدقائهم من خارج المملكة، لزيارتها والتنقل بين مدنها بما في ذلك الأماكن المقدسة وأداء العمرة فيها، في تسهيل جديد لزيارة أكبر بلد خليجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن التأشيرة الجديدة تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.