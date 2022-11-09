تعرف على أفخم يخوت المشاهير في العالم
تعتبر اليخوت رمزًا للثروة والرفاهية، ويرغب العديد من المشاهير في امتلاكها، وتعد تجربة الإبحار عبر اليخوت الفاخرة مثيرة، لهذا يمتلك العديد من المشاهير في هوليوود والرياضيين يخوتًا خاصة.
وصممت تلك اليخوت لتكون مميزة وفريدة من نوعها، وفي هذا الصدد، رصدت مجلة "لوكسوري ترافيل" الأسترالية قائمة بأفضل وأشهر يخوت المشاهير في العالم وهي:
يخت ستيفن سبيلبرغ
باع المخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرغ، مؤخرًا يخته الفاخر مقابل أكثر من 150 مليون دولار، واشترى يختًا فاخرًا جديدًا بحوالي 400 مليون دولار.
وتم بناء اليخت الجديد بواسطة شركة "Oceanco" لتصنيع السفن، ويطلق عليه اسم "Y72"، ويتميز اليخت الأنيق بتصميم خارجي وداخلي من "Sinot Yacht Architecture & Design"، وتم بناؤه بهيكل فولاذي وهيكل علوي من الألومنيوم، ومع ذلك، يتميز "Y720" بمظهر كلاسيكي مع الاستخدام البارز للزجاج، حيث تم تغليف جميع الأسطح الرئيسية والجسور والعلوية بنوافذ زجاجية كبيرة وتم تصميم اليخت بأنظمة بيئية متطورة تقنيًا.
يخت جورجيو أرماني
يمتلك مصمم الأزياء الأيطالي، جورجيو أرماني، يختًا فاخرًا بقيمة 60 مليون دولار يعرف باسم "Main"، ويتميز بأن أرماني، نفسه شارك في بناء وتصميم هذا اليخت الفاخر.
وتم بناء اليخت بالتعاون مع شركة "Codecasa yachts" وهو مزود بـ 7 كبائن فاخرة ويمكن أن يستوعب 12 راكبًا، بالإضافة إلى 14 فردًا من الطاقم المخصص.
ويوجد في اليخت غرفة سينما كاملة وصالة ألعاب رياضية وحمامات مصممة بشكل رائع بأرضيات رخامية.
يخت رافائيل نادال
يعرف يخت لاعب التنس العالمي، رافاييل نادال، باسم "Great White"، ويبلغ ارتفاعه 78 قدمًا، ويوجد في اليخت منطقة للشواء وبار مبني على الجسر العلوي الخاص به مع مرآب ويتميز القارب بتصميم داخلي متطور مع ألوان جريئة في الداخل.
ويحتوي أيضًا على 4 كبائن ويمكن أن يستوعب 8 ضيوف، ويشمل "Great White" جناحا رئيسيا مع خزانة ملابس كبيرة ووحدة تلفاز سقفية قابلة للسحب وشرفة خاصة.
يخت جاي زي وبيونسيه
يمتلك النجم جاي زي، وزوجته المغنية بيونسيه، يختًا فاخرًا يبلغ طوله 450 قدمًا، ويشار إلى أن تكلفة استئجار يخت "Flying Fox" لمدة أسبوع حوالي 4 ملايين دولار.
ويحتوي اليخت على 5 طوابق فاخرة، تم تصميم وتصنيع كل منها بأجود المواد كما تم تجهيزه بأفضل الأثاث، ويوجد به أيضا مهبطان للطائرات المروحية.
يخت كريستيانو رونالدو
يمتلك لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعضا من أغلى السيارات والمنازل واليخوت، ويعتبر يخت "Azimut Grande 27"، أحد أشهر اليخوت في العالم.
ويمتلك اليخت الفاخر 6 حجرات وحجرتين لأفراد الطاقم على متن اليخت و4 أخرى للضيوف، ويتميز "Azimut" بأرضيات خشبية باهظة الثمن مع أثاث متباين، ويوجد أيضًا منطقة بار مخصصة وردهة في الطابق العلوي.