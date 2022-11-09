تعرف على أفخم يخوت المشاهير في العالم

تعتبر اليخوت رمزًا للثروة والرفاهية، ويرغب العديد من المشاهير في امتلاكها، وتعد تجربة الإبحار عبر اليخوت الفاخرة مثيرة، لهذا يمتلك العديد من المشاهير في هوليوود والرياضيين يخوتًا خاصة.

وصممت تلك اليخوت لتكون مميزة وفريدة من نوعها، وفي هذا الصدد، رصدت مجلة "لوكسوري ترافيل" الأسترالية قائمة بأفضل وأشهر يخوت المشاهير في العالم وهي: