ملاذات خفية ساحرة وهادئة.. تعرف على الجزر الأقل شهرة في إيطاليا (صور)

من النقاط الساخنة في البحر الكاريبي إلى عجائب البحر الأبيض المتوسط، غالبًا ما يتجه السائحون إلى الجزر باعتبارها من الأماكن الخلابة، ومع ذلك، يرغب البعض بالذهاب إلى بدائل أكثر هدوءًا وخالية من الازدحام لأهم الوجهات السياحية والسواحل.

وعند الرغبة في زيارة إيطاليا، فإن الجزر الشهيرة، مثل: سيشيليا وسردينيا، تحظى باهتمام الزوار، وتوجد مجموعة من الجزر الإيطالية الأقل شهرة التي تعد ملاذات مخفية ومريحة ومثالية للأجواء الهادئة.

ورصد موقع "ذا ترافيل" قائمة بالجزر الأقل شهرة في إيطاليا، والتي تبثُّ سحرًا لا مثيل له، وهي: