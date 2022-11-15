ملاذات خفية ساحرة وهادئة.. تعرف على الجزر الأقل شهرة في إيطاليا (صور)
من النقاط الساخنة في البحر الكاريبي إلى عجائب البحر الأبيض المتوسط، غالبًا ما يتجه السائحون إلى الجزر باعتبارها من الأماكن الخلابة، ومع ذلك، يرغب البعض بالذهاب إلى بدائل أكثر هدوءًا وخالية من الازدحام لأهم الوجهات السياحية والسواحل.
وعند الرغبة في زيارة إيطاليا، فإن الجزر الشهيرة، مثل: سيشيليا وسردينيا، تحظى باهتمام الزوار، وتوجد مجموعة من الجزر الإيطالية الأقل شهرة التي تعد ملاذات مخفية ومريحة ومثالية للأجواء الهادئة.
ورصد موقع "ذا ترافيل" قائمة بالجزر الأقل شهرة في إيطاليا، والتي تبثُّ سحرًا لا مثيل له، وهي:
جزيرة بانتيليريا
تقع في مضيق سيشيليا في البحر الأبيض المتوسط، وتشتهر بصخورها البركانية السوداء وجمالها الطبيعي المذهل، ويعد الماضي البركاني للجزيرة من عوامل الجذب الرئيسة لها، ويمكن الاستمتاع بالحمامات الطينية والساونا الطبيعية والبحيرات الدافئة ذات اللون الفيروزي المثالية للاسترخاء.
جزيرة ماريتيمو
تعد إحدى الجزر العقادية الإيطالية، وهي تابعة لمقاطعة تراباني، وتتميز هذه الجزيرة بالهدوء النسبي كما إنها خالية من الازدحام، لذا فهي المكان المثالي لقضاء عطلة مريحة.
وعلى الرغم من أن هذه الجزيرة لا تضم أي مناطق جذب سياحي، إلا أن هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها، مثل: الغوص، والغطس، ومسارات المشي، كما يمكن استكشاف الساحل والقلعة المجاورة وزيارة كهوف البحر وحمامات الشمس ومشاهدة الحياة البرية.
جزيرة فافينيانا
تعد أيضًا إحدى الجزر العقادية الإيطالية، وتمتلك الجزيرة خطًّا ساحليًّا مليئًا بالخلجان والشواطئ الرملية الكافية لإرضاء الأذواق المختلفة، كما تعد فافينيانا جوهرة مثالية للاسترخاء، وعلى الرغم من أنها الأكبر والأكثر شهرة في الجزر العقادية المذهلة، إلا أن أجواءها المشمسة والهادئة تجعلها وجهة مثالية لأولئك الذين يرغبون في الهروب من الحشود.
جزيرة سارينا
تعتبر جزءًا من الأرخبيل الإيولياني، وهي واحدة من سبع جزر بركانية قبالة شمال سيشيليا وتتميز بالشواطئ الرملية السوداء والمناظر الخلابة.
باناريا
تعد أصغر الجزر الإيولية السبع المأهولة، وهي سلسلة جزر بركانية في شمال سيشيليا، جنوب إيطاليا، وتتميز جزيرة باناريا بامتلاك أجواء أكثر فخامة؛ ما يجعلها ملاذًا من الدرجة الأولى، ويستمتع الزوار بشواطئها الخلابة وأجوائها المريحة التي تجعلها ملاذًا ريفيًّا ساحرًا.