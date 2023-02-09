السعودية تستضيف أكثر من مليوني حاج هذا الموسم وتلغي شرط المحرم للنساء

وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت، الشهر الماضي، عن عودة موسم الحج بلا غالبية القيود التي فرضتها جائحة كورونا، طوال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما شرط العمر، وعدد الحجاج.

كما أوضحت الوزارة، أنه "يمكن للنساء التسجيل ضمن عصبة نساء في حال عدم وجود محرم".

وقررت السعودية، منذ العام الماضي، السماح للنساء للراغبات بأداء مناسك العمرة فقط، إصدار تأشيرة عمرة دون وجود محرم (الزوج أو الأب أو الابن أو الأخ)، أو عصبة النساء، في إلغاء تاريخي لقيود سابقة بهذا الخصوص.

ويقول علماء دين مؤيدون لإلغاء شرط المحرم، ومن بينهم المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عباس شومان، إن اصطحاب المرأة للمحرم علَّله العلماء، بأنه كان يتعلق بظروف السفر قديمًا من حيث الطرق غير الممهدة، واستغراق الرحلة وقتًا طويلًا، إلا أنه في العصر الحديث اختلفت الظروف، وأصبحت الطرق آمنة، وتستغرق الرحلة ساعة أو ساعتين.