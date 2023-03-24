طيران الإمارات: لدينا إيرادات من التذاكر محتجزة في نيجيريا

قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الجمعة، إن إيرادات "كبيرة" من بيع التذاكر محتجزة في نيجيريا، وإنها لم تحرز سوى تقدم بطيء في تحويل الأموال المحتجزة من أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وأمس الخميس، قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا للصحفيين إن شركة طيران الإمارات تلقت معظم أموالها من نيجيريا، ولها حوالي 35 مليون دولار لا يزال يتعين تحويلها.