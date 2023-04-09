"ضربة قاسية" لقطاع السياحة في شمال إسرائيل بعد التصعيد الأمني

وأضاف: "كان حجم العمل جيدا جدا قبل شهرين من إطلاق النار، والآن بعد إطلاق النار انخفضت الحجوزات إلى 10%".

وتابع: "أعلن الجميع بالفعل الإلغاء، تزامنا مع أهم أيام العمل في عيد الفصح، وأشهر الصيف وعيد المظلة.. فقدنا بالفعل نصف أيام عيد الفصح وهذه ضربة قاسية للغاية بالنسبة لنا.. تم إلغاء 90% من الزوار بسبب الوضع الأمني".

وأشار إلى أنه "في عمل مثل أعمالنا، إذا خسرنا هذا الأسبوع، فإننا خسرنا الموسم كله. هذه ضربة قاسية. آمل أن يأتي الناس للبقاء، فإذا بقينا على هذه الأرقام فسيتعين علينا الحصول على مساعدة من الدولة أو الاقتراض".

بدوره، قال سابير هوش، وهو صاحب محل مثلجات "الجولان بروديوس"، إن "حركة المرور أقل بكثير مما كانت عليه هنا يوم الجمعة.. كنا نتوقع إطلاق نار، وكانت هناك تحذيرات ولكن هذا ليس لطيفًا على الإطلاق، إنه يصدم الأطفال".