"ضربة قاسية" لقطاع السياحة في شمال إسرائيل بعد التصعيد الأمني
اضطر أصحاب الأعمال في شمال إسرائيل وتحديدا في الجولان والجليل، الذين كانوا يتوقعون الكثير من الزوار لقضاء العطلة والإجازات، إلى التعامل مع موجة من الإلغاءات في أعقاب إطلاق صواريخ من سوريا ولبنان، والأمر الذي قد يتسبب بأضرار مالية جسيمة، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وقال أوريا رشيف، وهو صاحب مجمع سكني "ناتورا إيكولوجيكال فارم" في هضبة الجولان، للصحيفة: "استضفنا مؤخرا نحو 200 شخص، بما في ذلك العديد من الأطفال والعائلات، وعندما سمعوا أصوات انفجارات وإنذارات، هناك من ترك كل شيء وركب السيارة وغادر، لكن معظم الناس جاؤوا إلى المحميات وجميع الملاجئ جاهزة".
وأضاف: "كان حجم العمل جيدا جدا قبل شهرين من إطلاق النار، والآن بعد إطلاق النار انخفضت الحجوزات إلى 10%".
وتابع: "أعلن الجميع بالفعل الإلغاء، تزامنا مع أهم أيام العمل في عيد الفصح، وأشهر الصيف وعيد المظلة.. فقدنا بالفعل نصف أيام عيد الفصح وهذه ضربة قاسية للغاية بالنسبة لنا.. تم إلغاء 90% من الزوار بسبب الوضع الأمني".
وأشار إلى أنه "في عمل مثل أعمالنا، إذا خسرنا هذا الأسبوع، فإننا خسرنا الموسم كله. هذه ضربة قاسية. آمل أن يأتي الناس للبقاء، فإذا بقينا على هذه الأرقام فسيتعين علينا الحصول على مساعدة من الدولة أو الاقتراض".
بدوره، قال سابير هوش، وهو صاحب محل مثلجات "الجولان بروديوس"، إن "حركة المرور أقل بكثير مما كانت عليه هنا يوم الجمعة.. كنا نتوقع إطلاق نار، وكانت هناك تحذيرات ولكن هذا ليس لطيفًا على الإطلاق، إنه يصدم الأطفال".
وقال ألون غور، وهو صاحب مجمع الضيافة "بيتايا فارم" في هضبة الجولان": "لسنا قلقين بشأن إطلاق الصواريخ. كان هناك ضيوف قلقون، لكنني شرحت لهم الوضع وبقوا هناك. تم الإلغاء في المساء ولكن تم تلقي حجوزات لأشخاص آخرين".
وأضاف غور: "نحن قلقون بشأن المطر الذي سيصل أكثر من الصواريخ. منذ اليوم الأول من عيد الفصح، نحن تحت تهديد التصعيد الأمني، تم إلغاء 80 حجزًا اليوم، لكن 60 شخصًا أعادوا الحجز".
وأوضح رئيس مجلس الجولان الإقليمي، حاييم روكاح، أن "الوضع في إسرائيل كله معقد، وخاصة هنا في الجولان، فقد كان رد فعل الجيش عدوانيًا للغاية على وجه التحديد وعلى نطاق واسع".
وأضاف: "آمل بشدة أن يكون الطرف الآخر قد فهم المغزى، لأنهم في الجولان لن يسمحوا بتراشق الصواريخ. لقد عدنا كالعادة، ونرى أن الناس بدؤوا في العودة والسفر إلى الجولان، ونأمل أن يستمر هذا".