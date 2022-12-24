ليست نيويورك ولندن.. أغلى الوجهات في العالم ستصدمك

ووفقًا لموقع "Squaremonth" الذي حلل بيانات آلاف البلدان، وجد أن المسافرين أنفقوا 44٪ أكثر في هذه الوجهات مقارنة بأي دولة أخرى، كما أن متوسط تكلفة الرحلة إلى هذه الوجهات كان أكثر من 11 ألف دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم الإنفاقات في الدول الأخرى.

وفيما يلي قائمة بأغلى الوجهات في العالم:

الكونغو

يبلغ متوسط تكلفة الرحلة الفردية إلى الكونغو حوالي 32 ألف دولار، وربما يعود ذلك إلى أن الكونغو ليست بلدا سياحيا، حيث لا توجد بنية تحتية كافية للسماح للسائحين بالتنقل بسهولة، وبسبب السيارات وأسعار الوقود والضرائب المرتفعة وأماكن الإقامة والطائرات والقوارب باهظة الثمن، فإن الكونغو واحدة من أغلى الوجهات في العالم.

بوتسوانا

يبلغ متوسط تكلفة الرحلة في بوتسوانا حوالي 18 ألف دولار، وتعتبر بوتسوانا واحدة من أكثر الوجهات شعبية وأمانًا بالنسبة للأشخاص الذين يخططون لرحلات السفاري، وتتكلف الإقامة في المعسكرات الراقية في بوتسوانا حوالي 2000 دولار في الليلة في المتوسط، مما يجعلها واحدة من أغلى الوجهات في العالم.

أنتاركتيكا

يبلغ متوسط تكلفة الرحلة إلى أنتاركتيكا حوالي 17.7 ألف دولار، كما يبلغ متوسط تكلفة الرحلة البحرية إلى القارة القطبية الجنوبية حوالي 8000 دولار للشخص الواحد، وتتجاوز الرحلات الفاخرة 15 ألف دولار، ولكن نظرًا لبعدها، فمن المحتمل زيارة أنتاركتيكا مرة واحدة فقط في العمر، لذلك لا يمانع المسافرون من التباهي بزيارتها.

زيمبابوي

يبلغ متوسط تكلفة الرحلة إلى زيمبابوي حوالي 14.3 ألف دولار، وتعتبر زيمبابوي من الدول التي طورت نفسها سياحيًا لتلبية احتياجات الحياة البرية، وتقدم أفخم النُزل في زيمبابوي العديد من المزايا مقابل السعر الباهظ مثل التفرد والخصوصية والمساحة الكبيرة والخدمات الممتازة.

تنزانيا

يبلغ متوسط تكلفة الرحلة إلى تنزانيا حوالي 13.2 ألف دولار، حيث تعتبر رحلات السفاري مكلفة للغاية في تنزانيا؛ بسبب رسوم دخول المنتزهات التي تعد أغلى بكثير من المتنزهات الأخرى في إفريقيا، كما أن أسعار الإقامة مرتفعة، حيث تتراوح أسعار الغرف المزدوجة داخل المتنزهات حوالي 600-800 دولار في الليلة.

جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية

يبلغ متوسط تكلفة الرحلة إلى جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية حوالي 12.8 ألف دولار.

وتعد هذه الجزر النائية الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي جزءًا من أراضي ما وراء البحار البريطانية، وهي واحدة من أكثر المواقع زيارة، ونظرًا لأن هذه المنطقة معزولة تمامًا، يجب على الزوار الوصول إليها عن طريق البحر والحصول على تصريح، وتعد الطريقة الأكثر شيوعًا لزيارة هذه الوجهة هي عبر سفينة سياحية أو يخت والتي تكلف مبالغ باهظة.

جزر مارشال

يبلغ متوسط تكلفة الرحلة إلى جزر مارشال حوالي 12.4 ألف دولار، وتعتبر الرحلات الجوية إلى هذه الجزر التي تقع في غرب المحيط الهادئ ليست رخيصة، وتشتهر مارشال بباقات العطلات التي تضم المنتجعات أو الفنادق الفخمة مع الرحلات الجوية.