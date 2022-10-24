تسببت بوفاة غواصين.. تعرف على أشهر مواقع الغطس المخيفة حول العالم
هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون المغامرات المرعبة في الأماكن "المسكونة"، وبعض الطرق المخيفة، بالإضافة إلى الغوص في بعض البحار والمحيطات لرؤية مخلوقات غريبة لم تكتشف بعد. ورصدت مجلة "ذا ترافيل" مجموعة من المواقع الخطيرة والمرعبة، أبرزها:
بحيرة "تشيو لان"
تقع بحيرة "تشيو لان" في حديقة "خاو سوك" الوطنية في تايلاند، وهي منطقة تتميز بالحياة الحيوانية والنباتية الغنية، وتمتلئ المنطقة أيضًا بالمناظر الطبيعية تحت الماء المثيرة للاهتمام والتي تتميز بالأشجار المتحللة والكثير من التكوينات الصخرية الفريدة، وتضيف الأشجار شكلا مخيفا إلى البحيرة، كما أن مشهد الزمرد الفريد تحت الماء يجعله منظرًا غريبًا.
مقبرة السلاحف
تمتلئ مقبرة السلاحف في ماليزيا بالعديد من الهياكل العظمية للسلاحف البحرية الخضراء التي ترقد في قاع المحيط، وبالرغم من أن الماء الموجود في هذا المكان ليس مسمومًا وليس مالحًا، إلا أن أنفاق الغوص مليئة بالسلاحف التي فقدت حياتها.
وينصح الغواصون الذين يغوصون في هذا الموقع المخيف بتوخي الحذر الشديد عند الغوص في المكان؛ لتجنب التعرض للوفاة.
كهف الشيطان
يقع كهف الشيطان "Devil’s Cave" في "جيني سبرينغز" بولاية فلوريدا الأمريكية، ويعد هذا المكان من المواقع الدافئة والترحيبية ولكن ما يكمن تحته هو ما يجعله مخيفًا، حيث توجد بقعة غوص مظلمة وتتميز بسلسلة من الأنفاق الضيقة بشكل خطير، وهي قادرة على إرباك الغواصين وتدمير معدات الغوص في بعض الأحيان.
نبتون ميموريال ريف
بالرغم من أنه يعتبر أكبر شعاب مرجانية من صنع الإنسان في العالم، يعتبر "نبتون ميموريال ريف" أحد أكثر مواقع الغوص رعبًا في الولايات المتحدة، وهذا الموقع عبارة عن مقبرة تحت الماء ويأتي العديد من الغواصين إلى المكان لتكريم بقايا أحبائهم أو لاستكشاف الشعاب المرجانية الاصطناعية الضخمة، وبغض النظر عن السبب، يعد هذا المكان من الأماكن المخيفة والمرعبة.
سالم اكسبريس
يمتلك موقع "سالم اكسبريس" قصة مخيفة، حيث كان الموقع عبارة عن حطام سفينة غرقت عام 1991 على متنها مئات الركاب، وغرقت السفينة بعد وقت قصير من اصطدامها بالشعاب المرجانية. ويعد الموقع حاليا مكانا للغوص يجذب الغواصين من جميع أنحاء العالم؛ بسبب المنظر الرائع تحت الماء، كما يضم العديد من الكائنات البحرية.
وبالرغم من أن الغوص في المنطقة مثير وجميل، إلا أن وجود المتعلقات الشخصية لأولئك الذين فقدوا حياتهم في حطام السفينة يجعل التجربة مخيفة ومحبطة.
تشوك لاغون
تشتهر العديد من مواقع الغوص بالشعاب المرجانية والحياة البحرية، إلا أن منطقة "تشوك لاغون" التي تقع في المحيط الهادئ، تعد مكانا غريبا ومخيفا لأنها تشتهر بكونها موطنًا لأكثر من 50 حطامًا للسفن في الحرب العالمية الثانية، وهو ما يجعلها أكبر مقبرة للسفن في العالم.
وتعد بقعة الغوص هذه مكانًا مسكونًا، ولا يزال العديد من الأشخاص يأتون من جميع أنحاء العالم للغوص ومشاهدة الحياة البحرية والدبابات والمعدات الحربية الموجودة هناك.
معبد الموت
يعرف موقع "كينوت إسكويليتو" المعروف أيضًا باسم "معبد الموت" الذي يقع في "تولوم" بالمكسيك، بالظلام الشديد، ويوجد العديد من الممرات والأنفاق التي يمكن أن تجعل من الصعب على الغواصين العثور على طريق العودة إلى السطح. وفي محاولة العودة إلى السطح، فقد الكثير من الغواصين حياتهم في النهاية.