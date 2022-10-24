تسببت بوفاة غواصين.. تعرف على أشهر مواقع الغطس المخيفة حول العالم

هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون المغامرات المرعبة في الأماكن "المسكونة"، وبعض الطرق المخيفة، بالإضافة إلى الغوص في بعض البحار والمحيطات لرؤية مخلوقات غريبة لم تكتشف بعد. ورصدت مجلة "ذا ترافيل" مجموعة من المواقع الخطيرة والمرعبة، أبرزها:

بحيرة "تشيو لان"

تقع بحيرة "تشيو لان" في حديقة "خاو سوك" الوطنية في تايلاند، وهي منطقة تتميز بالحياة الحيوانية والنباتية الغنية، وتمتلئ المنطقة أيضًا بالمناظر الطبيعية تحت الماء المثيرة للاهتمام والتي تتميز بالأشجار المتحللة والكثير من التكوينات الصخرية الفريدة، وتضيف الأشجار شكلا مخيفا إلى البحيرة، كما أن مشهد الزمرد الفريد تحت الماء يجعله منظرًا غريبًا.