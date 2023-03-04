تبدأ من 30 ألف دولار.. رحلة سياحية تتيح لك العيش في يخت فاخر لمدة عام

وتنظم الرحلة التي تغطي ما يقرب من 135 دولة، شركة "Life at Sea Cruises"، التي فتحت أخيرا الحجوزات لرحلتها على متن السفينة الضخمة "MV Gemini" والتي ستبحر من إسطنبول في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتهدف الشركة إلى زيارة 375 ميناء حول العالم وبجميع القارات السبع، على مدى السنوات الثلاث، حيث سيكون بإمكان الركاب مشاهدة المعالم البارزة في ريو دي جانيرو وتاج محل في الهند وتشيتشن إيتزا في المكسيك، وأهرامات الجيزة في مصر وسور الصين العظيم.

وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية الجمعة، إن السفينة ستجري رحلات إلى 103 جزر استوائية، ومن بين الموانئ البالغ عددها 375، سيكون 208 منها محطات توقف طوال الليل، ما يمنح الركاب وقتًا إضافيًا في الوجهة.

ولفتت الشبكة، إلى أن الشركة هي فرع من شركة "Miray Cruises" مالكة "MV Gemini" التي تقوم برحلات في جميع أنحاء تركيا واليونان، وتحتوي السفينة على 400 كابينة، تتسع لـ 1074 راكبًا.

وأوضحت أنه بسبب طبيعة الرحلة، فضلاً عن وسائل الراحة التقليدية على متن السفن السياحية والمطاعم والترفيه، سيتم تجهيز السفينة أيضًا بمرافق العمل عن بُعد.