تبدأ من 30 ألف دولار.. رحلة سياحية تتيح لك العيش في يخت فاخر لمدة عام
إذا كنت من محبي البحر ما عليك سوى دفع 30 ألف دولار سنويا، لتعيش على يخت فاخر يمكن أن يأخذك في رحلة حول العالم لمسافة تصل إلى 215 ألف كيلومتر، أي ما يزيد على 4 أضعاف محيط الكرة الأرضية.
وتنظم الرحلة التي تغطي ما يقرب من 135 دولة، شركة "Life at Sea Cruises"، التي فتحت أخيرا الحجوزات لرحلتها على متن السفينة الضخمة "MV Gemini" والتي ستبحر من إسطنبول في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتهدف الشركة إلى زيارة 375 ميناء حول العالم وبجميع القارات السبع، على مدى السنوات الثلاث، حيث سيكون بإمكان الركاب مشاهدة المعالم البارزة في ريو دي جانيرو وتاج محل في الهند وتشيتشن إيتزا في المكسيك، وأهرامات الجيزة في مصر وسور الصين العظيم.
وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية الجمعة، إن السفينة ستجري رحلات إلى 103 جزر استوائية، ومن بين الموانئ البالغ عددها 375، سيكون 208 منها محطات توقف طوال الليل، ما يمنح الركاب وقتًا إضافيًا في الوجهة.
ولفتت الشبكة، إلى أن الشركة هي فرع من شركة "Miray Cruises" مالكة "MV Gemini" التي تقوم برحلات في جميع أنحاء تركيا واليونان، وتحتوي السفينة على 400 كابينة، تتسع لـ 1074 راكبًا.
وأوضحت أنه بسبب طبيعة الرحلة، فضلاً عن وسائل الراحة التقليدية على متن السفن السياحية والمطاعم والترفيه، سيتم تجهيز السفينة أيضًا بمرافق العمل عن بُعد.
وقالت: "ستكون السفينة مزودة بمركز أعمال مكتمل بغرف اجتماعات و14 مكتبًا ومكتبة أعمال وصالة لقضاء فترات استراحة وشرب القهوة".
وأضافت: "سيكون هناك أيضًا مستشفى يعمل على مدار الساعة بعلاج مجاني، كما تطرح الشركة إمكانية منح مزايا ضريبية إضافية عند العمل كمقيم دولي على متن السفينة".
وقال المدير الإداري للشركة المنظمة ميكائيل بيترسون: "يحتاج المحترفون إلى الاتصال ووسائل الراحة المناسبة والتسهيلات العملية لأداء وظائفهم. لا توجد رحلة بحرية أخرى توفر هذا النوع من المرونة لعملائها"، وفق تعبيره.
وتبدأ أسعار الغرف من 29999 دولارًا حتى 179994 دولارًا للفرد في السنة، للرحلة التي تستغرق 3 سنوات لشخصين، فيما تبلغ أسعار الغرف الأكبر حجما مع شرفة واسعة 109999 دولارًا للشخص الواحد.
وأوضحت الشبكة، أنه يجب على الركاب الاشتراك لمدة 3 سنوات، على الرغم من أن الشركة بصدد إطلاق خطة بحيث سيتم السماح للركاب "بمشاركة" مقصورة مع شخص آخر والغطس داخل وخارج خط سير الرحلة.