الخطوط اليمنية ترد على قرار تجميد أرصدتها

وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحكومة الشرعية، أن "البنك فرض إجراءات غير قانونية، تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة "اليمنية"، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقا غير مسبوق لنظامها الأساسي".

وكشف عن "تجميد التزامات شركة "اليمنية" الخارجية، ورفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه".

ولفت البيان إلى "رفض شراء جهاز APU وغيره الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة".

وأكدت الخطوط الجوية اليمنية في بيانها، "التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالشركة، ورفضها أي خرق للنظام الأساسي".