الخطوط اليمنية ترد على قرار تجميد أرصدتها
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية رفضها قرار البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، تجميد أرصدة الشركة، مطالبة بالعدول عنه.
وقالت "اليمنية" في بيان، إن "البنك المركزي في صنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي، أصدر في الـ 8 من شهر آذار/ مارس الجاري، قرارا بتجميد الأرصدة التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها".
وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحكومة الشرعية، أن "البنك فرض إجراءات غير قانونية، تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة "اليمنية"، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقا غير مسبوق لنظامها الأساسي".
وكشف عن "تجميد التزامات شركة "اليمنية" الخارجية، ورفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه".
ولفت البيان إلى "رفض شراء جهاز APU وغيره الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة".
وأكدت الخطوط الجوية اليمنية في بيانها، "التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالشركة، ورفضها أي خرق للنظام الأساسي".
وطالبت بالرفع "الفوري لكافة أرصدتها، تنفيذا للقانون الذي أعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية".
ونوّه البيان إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية "ملتزمة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية، مهما كانت، وملتزمة بنهج الحياد، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وكذلك ملتزمة بالاستمرار بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية".