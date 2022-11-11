من الشرق إلى الدول الوسطى.. وجهات ثلجية في آسيا تستحق الزيارة (صور)

تعتبر نيبال الوجهة الأولى في آسيا التي يمكن الاستمتاع بها بمغامرات الشتاء؛ نظرًا لأنها موطن لجبل إيفرست، حيث توجد الثلوج دائمًا في أعلى نقطة بالعالم، على الرغم من أنه ليس مكانًا للتزلج.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف أماكن أخرى غير المنحدرات النيبالية، توجد في آسيا وجهات ثلجية أخرى، وهي أماكن جذابة أيضًا بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف عجائب الشتاء.

ومن الشرق إلى الدول الوسطى، رصدت مجلة "ذا ترافيل" قائمة بالوجهات الثلجية التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها: