من الشرق إلى الدول الوسطى.. وجهات ثلجية في آسيا تستحق الزيارة (صور)
تعتبر نيبال الوجهة الأولى في آسيا التي يمكن الاستمتاع بها بمغامرات الشتاء؛ نظرًا لأنها موطن لجبل إيفرست، حيث توجد الثلوج دائمًا في أعلى نقطة بالعالم، على الرغم من أنه ليس مكانًا للتزلج.
ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف أماكن أخرى غير المنحدرات النيبالية، توجد في آسيا وجهات ثلجية أخرى، وهي أماكن جذابة أيضًا بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف عجائب الشتاء.
ومن الشرق إلى الدول الوسطى، رصدت مجلة "ذا ترافيل" قائمة بالوجهات الثلجية التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها:
سابورو
تعتبر اليابان وجهة شهيرة لمحبي الثلوج، ويمكن للسائحين التزلج في مدينة سابورو التي تعد موطنًا لمهرجان سابورو للثلوج، وهو مهرجان يقام سنويًا في سابورو باليابان على مدار سبعة أيام في فبراير، ويعتبر واحدًا من أكبر وأشهر الأحداث الشتوية في اليابان، ويشتهر المهرجان بوجود المئات من التماثيل الثلجية والجليدية.
منتجع يونغ بيونغ
يعتبر أحد أفضل منتجعات التزلج على الجليد في كوريا الجنوبية، كما أنه الأكبر في البلاد، ويوجد في المنتجع 28 منحدرًا للمبتدئين والمحترفين من أجل الاستمتاع برحلة ذات مناظر خلابة قبل الوصول إلى المنحدرات؛ ويستضيف المنتجع أيضًا أنشطة ترفيهية أخرى مثل الزلاجات والتلفريك ومناطق التسوق والساونا.
تايشونغ
تعتبر هذه المدينة موطنًا لجبل الثلج "اكسوشان"، ثاني أعلى قمة في تايوان، ويمكن الاستمتاع بنزهة شتوية ومناظر خلابة في المنطقة أكثر من جبل جايد، أعلى جبل في تايوان، وهو الأكثر شعبية بين المتنزهين.
أولان باتور
بالنسبة لأولئك الذين يريدون مغامرة شتوية هادئة، تعتبر أولان باتور وجهة مثالية في منغوليا، ويمكن الاستمتاع بزيارة جبل بوغد خان الذي تكسو قمته الثلوج خلال فصل الشتاء، ويوفر الجبل مناظر خلابة، كما أنه فرصة لاكتشاف عجائب الطبيعة في منغوليا.
سابا
قد لا يصدق البعض أن تتساقط الثلوج في فيتنام، وتحديدًا في مدينة سابا، التي تتميز بالجبال والوديان المغطاة بالخضرة، ولكن خلال فصل الشتاء تتحول هذه المدينة من اللون الأخضر إلى الأبيض، مما يجذب أولئك الذين يرغبون في التنزه فوق جبل فانسيبان أو جبل هام رونغ.
بابوا
تشتهر إندونيسيا بكونها منطقة استوائية، لذا من الغريب أن يتساقط الثلج في المكان، ولكن يمكن الاستمتاع بالثلوج في جبل بونتشاك جايا الذي يقع في مقاطعة بابوا، ولا تعد الثلوج الموجودة في هذه الوجهة الواقعة في جنوب شرق آسيا مهيبة مثل تلك الموجودة في جبال الهيمالايا، لكنها فريدة من نوعها.
جبال الحجر
تشترك الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في جبال الحجر، ولكن تظهر الثلوج في الفترة من يناير إلى فبراير، وتتميز هذه الجبال بمناظر خلابة مع الشعور بالنسيم البارد على قمة الجبل.