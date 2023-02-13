مليونير روسي يحول "بوينغ 737" إلى فيلا.. وسعر الليلة صادم

ووفق شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فإن الطائرة كانت في السابق جزءًا من أسطول شركة "ماندالا إيرلاينز"، حيث تم شراء طائرة "بوينغ 737" المتقاعدة من قبل رجل الأعمال الروسي فيليكس ديمين في عام 2021 ونقلها إلى موقعها البعيد.

وتتميز الطائرة الفيلا بغرفتي نوم كبيرتين ومسبح، وتقع على ارتفاع 150 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهي متاحة للإيجار من نيسان/ أبريل المقبل، بأسعار ليلية تبدأ من حوالي 7000 دولار للغرفة.

ونقلت الشبكة عن ديمين، صاحب سلسلة فنادق "بوبل بالي"، قوله إنه فكر في البداية في شراء طائرة خاصة للاستخدام الشخصي، لكنه سرعان ما رأى إمكانية تحويل الطائرة إلى شيء مميز حقًا.

وأضاف ديمين: "حتى قبل شرائها، اعتقدت أنه من الممكن تحويلها إلى نوع من الأشياء الفريدة، وقررت التركيز على إنشاء فيلا"، لافتا إلى أنه عثر أثناء البحث على 20 طائرة أو ما شابهها موجودة حول إندونيسيا بمفردها.

وأوضح أنه استقر في النهاية على طائرة "بوينغ 737" اشتراها مستثمر إندونيسي ووافق على شرائها منه، مضيفا أن نقل الطائرة من موقعها في بالي إلى قمة منحدر على بعد عدة أميال لم يكن مهمة سهلة.

وقال ديمين: "كان علينا تفكيكها بعد التشاور مع فريق بوينغ.. لقد فككنا نحو 50000 مسمار من تلك الطائرة"، مشيرا إلى أن العملية برمتها استغرقت حوالي شهرين من التخطيط، في حين أن النقل الفعلي، الذي اشتمل على رافعتين ومنصة ضخمة ومتخصصين مختلفين ومرافقة من الشرطة، استغرق ما مجموعه خمسة أيام.

وتابع قائلا: "كانت أكثر خمسة أيام بلا نوم طبيعي في حياتي"، مضيفًا أن معظم عمليات النقل جرت في الليل.