مدن دمرتها الانفجارات البركانية.. تعرف عليها

تعتبر البراكين ظاهرة طبيعية مهمة للبشر، حيث تخلق تربة خصبة عند ثورانها، ومثل العديد من الظواهر الطبيعية في العالم، تسبب البراكين أيضًا الكثير من المخاطر، حيث دمرت هذه الانفجارات البركانية بعض المدن وتسببت في مقتل العديد من الأشخاص.

ورغم أن بعض المدن تم تدميرها بالكامل، إلا أن بعضها تمكن من التعافي ويمكن زيارتها.

وفيما يأتي قائمة بالمدن التي كانت ضحية للانفجارات البركانية: