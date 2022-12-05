مدن دمرتها الانفجارات البركانية.. تعرف عليها
تعتبر البراكين ظاهرة طبيعية مهمة للبشر، حيث تخلق تربة خصبة عند ثورانها، ومثل العديد من الظواهر الطبيعية في العالم، تسبب البراكين أيضًا الكثير من المخاطر، حيث دمرت هذه الانفجارات البركانية بعض المدن وتسببت في مقتل العديد من الأشخاص.
ورغم أن بعض المدن تم تدميرها بالكامل، إلا أن بعضها تمكن من التعافي ويمكن زيارتها.
وفيما يأتي قائمة بالمدن التي كانت ضحية للانفجارات البركانية:
أكروتيري
تعد "أكروتيري" مستوطنة تقع في جزيرة "سانتوريني" اليونانية، تم تدمير المستوطنة في انفجار ثيرا البركاني في عام 1500 قبل الميلاد، ويعود تاريخ المدينة إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد واشتهرت المدينة على مدار تاريخها بالزراعة وصيد الأسماك والفخار وصهر النحاس.
ورغم عدم تسجيل العديد من الوفيات نتيجة البركان، إلا أن المدينة دُفنت بالكامل تحت الرماد البركاني وأصبحت الآن موقعًا أثريًّا ويمكن زيارتها لمشاهدة البنية التحتية للمدينة القديمة.
ستابيا
كانت مدينة "ستابيا" في إيطاليا عبارة عن منتجع ساحلي مليء بالعديد من الفيلات الرومانية المذهلة، وتم تدمير المدينة بعد ثوران جبل فيزوف عام 79 بعد الميلاد.
ورغم أن الرماد البركاني غطى المدينة، إلا أنه تمت إعادة توطين المدينة بسرعة؛ بسبب أهميتها التجارية وظروفها المناخية الملائمة.
بومبي
كانت بومبي، مدينة رومانية تقع على سفح جبل بركان "فيزوف" بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا.
وتعد "بومبي" أكثر ضحايا الثوران البركاني على مر التاريخ، حيث دمرت المدينة نتيجة ثوران بركاني في عام 79م، وظلت تحت الرماد لمدة 1600 عام حتى تم اكتشافها في القرن الثامن عشر.
وعندما تم اكتشاف المدينة في عام 1748، تم العثور على العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام؛ بما في ذلك ضحايا موتى في أوضاعهم التي كانوا عليها عند حدوث البركان، مع طابع المدينة الغني والترف الذي كانت عليه.
وتعتبر "بومبي" أكثر المدن الرومانية القديمة التي تم الحفاظ عليها جيدًا ويمكن للمرء زيارتها للاستمتاع بشكل الحياة في روما القديمة.
كويكويلكو
انهارت مدينة "كويكويلكو" المكسيكية تمامًا نتيجة انفجار بركان "إكسيتيل"، وقبل ثوران البركان، وكانت المدينة مركزًا حضريًّا مزدهرًا استضاف نحو 20 ألف شخص في ذروتها، ويمكن العثور على بقايا هذه المدينة الأثرية والاستمتاع بمشاهدة هيكل هرمي ضخم يعتقد أنه أقدم مبنى في الأمريكتين.
كنوسوس
تعد "كنوسوس" مدينة ملكية قديمة تقع في اليونان، وتعد المدينة حاليًّا مهجورة وبها موقع أثري به الكثير من الهياكل القديمة المذهلة، تم تدمير "كنوسوس" نتيجة ثوران بركاني في "سانتوريني" في 1600 قبل الميلاد.
وتسبب الانفجار البركاني في حدوث تسونامي كبير قضى على المدينة وبنيتها التحتية وهو ما تسبب في القضاء على الحضارة المينوية.
أرميرو
تعد مدينة "أرميرو" في كولومبيا واحدة من أسوأ ضحايا الثوران البركاني في التاريخ، حيث وقع انفجار " نيفادو ديل رويز" البركاني في أواخر عام 1985 والذي أودى بحياة أكثر من 25 ألف شخص؛ ما جعله أحد أكثر الانفجارات البركانية فتكًا في تاريخ البشرية.
نيكولوسي
تعد بلدة "نيكولوسي" في صقلية بإيطاليا، واحدة من الضحايا الرئيسين لثوران جبل إتنا عام 1669، حيث أثر الزلزال على المدينة بسبب تدفق الحمم البركانية لمدة 4 أشهر، وعلى الرغم من الدمار، تعافت هذه المدينة و يزورها السائحون الآن.
بليموث
تعود أصول مدينة "بليموث" عاصمة مونتسرات إلى القرن الـ17، وشهدت المدينة واحدًا من أفظع الانفجارات البركانية في التاريخ في عام 1997، وتمت تغطية البلدة بأكملها بالرماد ودمرت الكثير من البنى التحتية للمدينة بما في ذلك المطار الخاص بها.