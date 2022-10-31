قبل السفر إليها.. تعرف على البلدان التي لا تزال مغلقة أمام السياح‎‎؟

بعد أكثر من عامين من القيود الصارمة التي فرضها العالم جراء ظروف جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بدأت إجراءات السفر تعود نوعا ما إلى ما كان عليه قبل فترة الوباء.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ألغت 30 دولة قواعد الدخول المتبقية، فيما لا تزال هناك 109 دولة تفرض بعض قيود السفر.

وفتحت 118 دولة أبوابها تمامًا أمام المسافرين الذين تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد 19، لكن لا تزال بعض البلدان، تغلق حدودها حتى أمام المسافرين الذين تلقوا اللقاح، بحسب "يورونيوز"

الصين

لا تزال الصين تنتهج سياسة "zero-COVID" ، لذلك يواجه جميع المسافرين الوافدين، 10 أيام من الحجر الصحي الفندقي على نفقتهم الخاصة، ويجب عليهم أيضا إجراء اختبار سلبي عند الوصول.

ومع ذلك، لا تسمح الصين بدخول السياح حاليا، ولكن وفقا لمسودة وثيقة السياسة الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة الصينية في سبتمبر، فإنه قد يُسمح قريبا للمجموعات السياحية التي تنظمها وكالات السفر.

ناورو

يجب على جميع المسافرين عزل أنفسهم حتى نتيجة الاختبار السلبية، ولكن إذا كانت إيجابية، فيجب خضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

تركمانستان

بالنسبة لتركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى، فإن جميع المسافرين الأجانب ممنوعون تمامًا من الدخول.

كوريا الشمالية

تحظر كوريا الشمالية، دخول جميع المسافرين الأجانب، على الرغم من أن هذا هو الحال في البلاد حتى قبل جائحة "كورونا".

وعلى الجانب الآخر، هناك بعض البلدان التي تخضع المسافرين الذين حصلوا على اللقاح، للحجر الصحي إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد الإلزامي الذي أجري عند الوصول، "إيجابية".

وهذه الدول هي :إندونيسيا، ميانمار، نيبال، بنغلاديش، إيران، بوروندي، الكونغو، الكاميرون، بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، فنزويلا وتايوان.

وتمتلك هذه الدول أسبابا مختلفة للاحتفاظ بالقيود الحدودية، حيث إنه في بعض هذه الدول، توقف طرح اللقاح، بسبب نقص الجرعات المتاحة، فعلى سبيل المثال، حصل أقل من 1% فقط من السكان في بوروندي على جرعتين من اللقاح.

ولا يزال هناك بعض الدول التي تمنع تماما دخول المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح، مثل الولايات المتحدة، الصين وإندونيسيا.

كما تطلب بعض البلدان من المسافرين غير المطعمين الحجر الصحي أو نتيجة فحص سلبية.