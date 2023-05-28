إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" الأحد في رحلتها التجارية الأولى التي تمثل نقلة نوعية للصين الساعية لمنافسة الغرب في هذا المجال.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إقلاع رحلة شركة "ايسترن ايرلاينز" الصينية رقم "ام يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي قرابة الساعة الـ10:30 صباحًا الـ(02:30 ت غ).

وقالت القناة إن وجهة الطائرة التي تقل أكثر من 130 راكبًا هي مطار بكين الدولي، ومن المتوقع أن تهبط هناك الساعة الـ1:10 مساءً الـ(05:10 ت غ)، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادًا لركوب الطائرة البيضاء الضيقة البدن.

واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محليًّا في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسة.

وتأمل بكين أن تنافس "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينغ 737 ماكس" و"ايرباص آيه 320".