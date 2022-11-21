Uplift.. برنامج للمسافرين يقدم خيار السفر الآن والدفع لاحقا

طبقت العديد من شركات الطيران برنامج Uplift الذي يوفر للمسافرين خيار شراء تذاكر الطيران الآن والدفع لاحقًا. ويعد هذا البرنامج رائعا في حال العثور على صفقة طيران جذابة مع عدم امتلاك أموال في الحساب البنكي في تلك اللحظة.

ويسمح البرنامج بتوزيع التكلفة على دفعات شهرية ثابتة مختارة دون رسوم تأخير أو غرامات دفع مسبق.

طريقة الاشتراك

بمجرد العثور على رحلة طيران مناسبة، يتم الحجز مثلما يحدث في أي رحلة، ولكن عند الوصول إلى شاشة الدفع، تمنح بعض شركات الطيران خيار تحديد Uplift كخيار دفع، ويتم في هذه الحالة ملء بعض التفاصيل الشخصية، مثل رقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي وغيرها.

وسيتم تقديم خطط سداد مختلفة تتناسب مع الميزانية والجدول الزمني وتتراوح من 3 أشهر إلى سنتين، وبمجرد اختيار الخطة المناسبة، سيتم تنفيذ العملية، ويمكن ترتيب الدفعات التلقائية للسداد؛ لضمان عدم التأخر أو تفويت السداد، كما ترسل Uplift أيضًا رسائل بريد إلكتروني ونصوصا للتذكير.

شروط الاشتراك

ومع ذلك، هناك بعض الشروط الخاصة ببرنامج Uplift وهي: أن يكون الشخص مقيمًا في الولايات المتحدة أو كندا، وأن يكون العمر 18 سنة وما فوق، وامتلاك رقم هاتف صالح، وتقديم بعض التفاصيل الشخصية.

إلغاء الرحلة

في حال كان هناك تغيير في الخطط يستلزم إلغاء الرحلة، فإن العملية تسير كالمعتاد، حيث يجب ترتيب استرداد مع شركة الطيران ومعرفة سياسة الإلغاء الخاصة بها، ويمكن استرداد المبلغ بالكامل خلال الـ 24 ساعة الأولى على جميع الرحلات الجوية الأمريكية.

وبمجرد السماح باسترداد الأموال من قبل شركة الطيران، ستقوم Uplift بوضع المبلغ المسترد بالكامل في الحساب في غضون عشرة أيام من استلام الأموال من شركة الطيران.

مزايا الخدمة

تفرض Uplift فائدة بسيطة دون رسوم إضافية مقارنة ببعض بطاقات الائتمان التي تضع فائدة على الفائدة، ويمكن أيضًا سداد قرض Uplift مبكرًا دون تكبد غرامات الدفع المسبق.

الشركات المتعاقدة

هناك العديد من الخطوط الجوية الكبرى التي تقدم ميزة Uplift وهي:

طيران كندا

هي شركة الطيران الوطنية في كندا، التي أسست في عام 1936. وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 150 وجهة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا.

خطوط آلاسكا الجوية

آلاسكا الجوية شركة طيران أمريكية تمتلك أسطولاً مكونا من 125 طائرة وتخدم أكثر من 90 وجهة مختلفة.

إليجانت للطيران

إليجانت للطيران شركة طيران أمريكية في لاس فيغاس، تأسست في عام 1997 وتمتلك 82 طائرة وتخدم حوالي 109 وجهات حول الولايات المتحدة.

طيران الإمارات

طيران الإمارات شركة طيران وطنية إماراتية، تتخذ من مطار دبي الدولي مقراً لها. وتقوم الشركة بتقديم خدماتها لأكثر من 120 وجهة حول العالم.

خطوط فرونتير الجوية

خطوط طيران أمريكية منخفضة التكلفة للغاية تعمل على تسيير رحلات جوية إلى 60 وجهة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ووجهات دولية قريبة.

خطوط هاواي الجوية

هي أضخم شركة طيران في هاواي وتتخذ من مطار هونولولو الدولي مطارًا رئيسيًا لها. وتعد خطوط هاواي الجوية أكبر شركات الطيران أمانا في العالم، حيث لم تشهد حادث تحطم منذ تأسيسها في عام 1929.

لوفتهانزا

أكبر شركة طيران ألمانية، وتقوم بتشغيل رحلات إلى 18 وجهة محلية و197 وجهة دولية في 78 دولة عبر أفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوروبا.

خطوط ساوث ويست الجوية

تعد خطوط ساوث ويست الجوية أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم. وتقوم الشركة بحوالي 3.400 رحلة يوميا.

سبيريت إيرلاينز

تعد شركة سبيريت الجوية خطوطا جوية اقتصادية منخفضة التكلفة تقع في فلوريدا. وتقدم الشركة رحلات جوية إلى أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك منطقة البحر الكاريبي، المكسيك، أمريكا اللاتينية.

الخطوط الجوية المتحدة

تعد الخطوط الجوية المتحدة شركة طيران وطنية أمريكية وتقدم خدماتها لأكثر من 200 وجهة حول العالم.