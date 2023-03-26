"بادن بادن" الألمانية.. من وجهة سياحية للروس لملاذ للاجئين الأوكرانيين

تبدلت أحوال مدينة "بادن بادن" السياحية الألمانية، منذ بدء الحرب الأوكرانية، فبعد أن كانت المدينة، الواقعة جنوب غرب ألمانيا قرب الحدود الفرنسية، وجهة مفضلة للسياح الروس، تحولت إلى ملاذ للاجئين أوكرانيين.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن منتجعات المدينة، الواقعة في مقاطعة بادن فورتمبرغ، تواجه صعوبات كبيرة بسبب توقف وفود السياح الروس عن المجيء إلى المدينة، وتناقص أعدادهم تدريجيًا منذ بدء الحرب الأوكرانية.

واعتاد الروس منذ سنوات طويلة القيام بـ"السياحة الصحية" في بادن بادن التي تشتهر بحماماتها وينابيعها الساخنة ومنتجعاتها الصحية، ولكن الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا أنهيا هذا التاريخ السياحي.