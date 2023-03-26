"بادن بادن" الألمانية.. من وجهة سياحية للروس لملاذ للاجئين الأوكرانيين
تبدلت أحوال مدينة "بادن بادن" السياحية الألمانية، منذ بدء الحرب الأوكرانية، فبعد أن كانت المدينة، الواقعة جنوب غرب ألمانيا قرب الحدود الفرنسية، وجهة مفضلة للسياح الروس، تحولت إلى ملاذ للاجئين أوكرانيين.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن منتجعات المدينة، الواقعة في مقاطعة بادن فورتمبرغ، تواجه صعوبات كبيرة بسبب توقف وفود السياح الروس عن المجيء إلى المدينة، وتناقص أعدادهم تدريجيًا منذ بدء الحرب الأوكرانية.
واعتاد الروس منذ سنوات طويلة القيام بـ"السياحة الصحية" في بادن بادن التي تشتهر بحماماتها وينابيعها الساخنة ومنتجعاتها الصحية، ولكن الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا أنهيا هذا التاريخ السياحي.
ووفقًا للإعلام الألماني، اضطرت الكثير من الفنادق والمطاعم والمنتجعات والمحلات التجارية إلى الإغلاق في المدينة التي باتت تستضيف اللاجئين الأوكرانيين بدلًا من السياح الروس الذين كان البعض منهم قد اشترى عقارات فيها لكنهم اضطروا لبيعها في الفترة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام عن نائبة رئيس الجمعية الثقافية الألمانية الروسية في بادن بادن، فالنتينا يوشينا، قولها: "انتهى كل شيء، فالروس لن يأتوا بعد الآن".
ووفقًا لبيانات رسمية ألمانية فقد وصل إلى البلاد أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الحرب، وقد منحتهم برلين الحماية المؤقتة.
ولمدينة بادن بادن شهرة سياحية جعلت منها "عاصمة الصيف في أوروبا"، فهي تشتهر بمعالمها التارخية وفنادقها الفخمة وحلبات سباق الخيول والحدائق، وقد زارها الكثير من الزعماء والمشاهير منذ فترات طويلة، ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون الذي ينسب له بأنه قال عند زيارة المدينة: لا بد أنهم سموها "بادن بادن" لجمالها، فبادن واحدة لا تكفي .
وبادن في اللغة الألمانية تعني الحمامات، وهذا الاسم يعكس خصوصية المدينة الواقعة على حافة "الغابة السوداء" المعروفة في ألمانيا، والتي تشتهر بحماماتها وينابيعها الساخنة الاستشفائية.
كما تتميز المدينة بطابعها الثقافي وطرازها المعماري البديع، فقد بنيت فيها أكبر رابع دار للأوبرا في العالم والثانية في أوروبا، إضافة إلى المسارح والقصور التاريخية، مثل مبنى "كور هاوس"، الذي تم تشييده في 1821، ومبنى "ترينك هاله"، ومسرح "فستشبيل هاوس"، وغيرها من المباني التي تحول الكثير منها إلى فنادق ومنتجعات.