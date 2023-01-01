تقرير: مدينتان عربيتان من بين أفضل الوجهات السياحية العالمية في 2023

وأشارت الشبكة إلى أنه "من المتوقع أن تصل السياحة الدولية إلى 65% من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع انتهاء 2022، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة".

وأضافت أنه "بعض المناطق وصلت أخيرا لمستويات أقرب لـ80% أو 90% من عدد الزوار العام 2019"، فيما يسود التفاؤل بين الخبراء بشأن استمرار انتعاش حركة السياحة والسفر.

رأس الخيمة

وقالت الشبكة الأمريكية: "عندما يفكر المسافرون في الإمارات، فإن أفق دبي المبهر عادة ما يخطر ببالهم، لكن الإمارات لديها الكثير لتقدمه لمحبي الطبيعة أيضًا، لا سيما إمارة رأس الخيمة الواقعة في أقصى الشمال".

ولفتت إلى أن رأس الخيمة "تهدف إلى أن تصبح الوجهة الأكثر استدامة في الشرق الأوسط بحلول 2025 بفضل إستراتيجية السياحة المتوازنة الجديدة".