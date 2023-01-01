تقرير: مدينتان عربيتان من بين أفضل الوجهات السياحية العالمية في 2023
توقعت شبكة "سي أن أن" الأمريكية اليوم الأحد، أن تكون إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة والعاصمة المصرية القاهرة من بين أفضل 23 مقصدا سياحيا في العالم 2023.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن العام الجديد يتضمن توقعات كبيرة بالنسبة للقطاع السياحي العالمي بعد الانحسار الكبير لوباء "كورونا" الذي أدى إلى اضطرابات كبيرة في السفر بسبب القيود الوقائية الصارمة التي فرضتها معظم دول العالم.
وأشارت الشبكة إلى أنه "من المتوقع أن تصل السياحة الدولية إلى 65% من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع انتهاء 2022، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة".
وأضافت أنه "بعض المناطق وصلت أخيرا لمستويات أقرب لـ80% أو 90% من عدد الزوار العام 2019"، فيما يسود التفاؤل بين الخبراء بشأن استمرار انتعاش حركة السياحة والسفر.
رأس الخيمة
وقالت الشبكة الأمريكية: "عندما يفكر المسافرون في الإمارات، فإن أفق دبي المبهر عادة ما يخطر ببالهم، لكن الإمارات لديها الكثير لتقدمه لمحبي الطبيعة أيضًا، لا سيما إمارة رأس الخيمة الواقعة في أقصى الشمال".
ولفتت إلى أن رأس الخيمة "تهدف إلى أن تصبح الوجهة الأكثر استدامة في الشرق الأوسط بحلول 2025 بفضل إستراتيجية السياحة المتوازنة الجديدة".
وأوضحت الشبكة أنه "غالبًا ما يطلق على رأس الخيمة لقب إمارة المغامرة، وذلك لسبب وجيه وهو أنها تقدم الشواطئ والصحاري والجبال، ومناطق الجذب في الهواء الطلق كثيرة، مثل التزلج على الرمال والرحلات والتزلج على الماء والقفز بالمظلات والغوص".
وأضافت: "لكن هذا ليس كل شيء إذ إن رأس الخيمة هي المكان الذي ستجد فيه أعلى مطعم في الإمارات والذي يقع في جبل جيس بالإمارة.. كما يمكن للباحثين عن الثقافة التوجه إلى قلعة ضاية التاريخية التي يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المتأخر".
القاهرة
وبالنسبة للمقصد العربي الآخر، أشارت "سي أن أن" في تقريرها إلى أن عام 2023 سيكون العام الذي يمكن للسياح مشاهدة "المتحف المصري" الكبير، الذي سيتم افتتاحه قريبا، والمتضمن لمجموعة "الملك توت عنخ أمون" بأكملها، والذي سيكلف حوالي مليار دولار.
وقالت الشبكة: "إذا زرت القاهرة قبل افتتاح المتحف الجديد، فلا يزال بإمكان المتحف المصري في ميدان التحرير أن يوفر لمحات واسعة عن العصور القديمة".
وأضافت: "في حين أن أهرامات الجيزة هي نقطة الجذب في المدينة، لا يزال هناك المزيد لرؤيته.. عليك البدء بمنطقة القاهرة الإسلامية التي تحتوي على واحدة من أكبر مجموعات العمارة الإسلامية التاريخية في العالم".
وتابعت: "وأثناء وجودك هناك، قم بزيارة جامع الأزهر الذي يعود تاريخه إلى العام 970.. كما تتمتع المدينة بتقاليد مسيحية غنية بما فيها القاهرة القبطية التي تعتبر جزءا من القاهرة القديمة على جانب فنادق كبيرة وفخمة في المدينة".
وبالنسبة للوجهات الأخرى، التي توقعت شبكة "سي أن أن" أن تشهد إقبالا من قبل السياح في العم 2023، ذكر التقرير العاصمة البولندية وفنادقها التاريخية بما فيها فندق "اوتيل فيرت"، وغرب أستراليا التي ستشهد كسوفا شمسيا كاملا في نيسان/ أبريل المقبل.
كما شمل التقرير أيضا مدينة "ليفربول" البريطانية، ومدينة "تشارلستون" في ولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية، وميدنة "فيلينوس" في ليتوانيا، وجزر فيجي، ومدينة "مانوس" عاصمة منطقة الأمازون في البرازيل.
وهناك أيضا مدينة "ثيسالونيكي" التاريخية في اليونان، ومدينة "غوثنبرغ" السويدية، ومنطقة "جرويير" الجبلية في سويسرا، ووادي "موستانغ" في نيبال، وجزيرة "ناوشيما" في اليابان.