لجميع المهن.. السعودية تتيح لمقيمي دول الخليج الحصول على تأشيرة سياحية
أعلنت وزارة السياحة السعودية، اليوم الخميس، السماح لجميع المقيمين في دول الخليج العربي، بالحصول على تأشيرة سياحية أيًّا كانت المهنة.
وقالت الوزارة: "نعلن عن التوسع في اعتماد كل المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأوضحت أن " تأشيرة السياحة بغرض الزيارة، تمكّن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة"، داعية الراغبين إلى التقديم من خلال الرابط: http://visitsaudi.com/visa".