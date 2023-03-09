لجميع المهن.. السعودية تتيح لمقيمي دول الخليج الحصول على تأشيرة سياحية

وقالت الوزارة: "نعلن عن التوسع في اعتماد كل المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضحت أن " تأشيرة السياحة بغرض الزيارة، تمكّن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة"، داعية الراغبين إلى التقديم من خلال الرابط: http://visitsaudi.com/visa".